Presidente del Banco Mundial destaca la gestión del presidente Lenín Moreno

Tras una cita que para el Gobierno ecuatoriano fue "altamente positiva" (según indicó el ministro de Economía Richard Martínez), el presidente del Banco Mundial, David Malpass, resaltó la labor del Primer Mandatario Lenín Moreno.

Mediante su cuenta Twitter, Malpass se refirió a la labor de Moreno al mando del Gobierno de Ecuador, especialmente para darle estabilidad al país.

"Aplaudo al presidente de Ecuador, Lenín Moreno, por sus esfuerzos en la creación de empleo, fomentando un clima de inversión positivo y estabilidad monetaria.



Él está haciendo mucho para reducir las distorsiones del mercado y reparar el daño económico de las políticas pasadas, y espero un buen progreso futuro", escribió.

