La ayuda internacional es útil, necesaria y bienvenida

La Cancillería hizo más de 300 gestiones para solicitar cooperación internacional en el ámbito bilateral y multilateral y afrontar la pandemia. El ministro de Relaciones Exteriores José Valencia señala que la ayuda es útil, necesaria y bienvenida. El secretario de Estado conversó con este Diario sobre ese y otros temas, como los vuelos humanitarios.

Ecuador fue el primer país, a nivel mundial, en manifestar su preocupación frente a la proliferación de noticias falsas difundidas por las redes sociales. ¿La Cancillería ha sido afectada por la desinformación?

Sí, la Cancillería y el Estado ecuatoriano en general. La Cancillería porque la desinformación burda provoca el caos y la preocupación de la sociedad. Por ejemplo, decían que cobraban dinero a las personas que regresan al país para no realizar el aislamiento preventivo obligatorio. Es una falsa noticia para difundir que la cuarentena no es obligatoria ni seria y que basta girar un cheque para que el asunto cambie. No es una afectación solo al Ministerio, sino un golpe a la sociedad, al país porque en estos esfuerzos para parar la pandemia y regular la llegada al país, conforme a protocolos sanitarios internacionales, publican esos mensajes para distorsionar e impedir que la acción contra el coronavirus llegue de manera adecuada. El Estado se ve afectado, no es una alarma, el asunto es más serio, la sociedad se ve golpeada por estos mensajes distorsionados que se propagan de una manera irresponsable.

Insumos, recursos no reembolsables y cooperación técnica siguen arribando al Ecuador, como resultado de más de 300 gestiones realizadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores en procura de cooperación internacional en el ámbito bilateral y multilateral para afrontar la pandemia del covid-19.

Es un trabajo denodado, contamos con la gran colaboración de gobiernos amigos y tenemos que trabajar conjuntamente en la Cancillería, embajadas de Ecuador en el exterior. Por ejemplo nuestra embajada en China, España, Austria han conseguido equipos de ayuda para luchar contra la pandemia. Menciono esos tres ejemplos, pero hay un esfuerzo de todo el servicio exterior. Es útil, necesaria y bienvenida la ayuda internacional, que llegó a 480 millones de dólares, según el secretario de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán. La cooperación internacional es importantísima, pero es un complemento a la acción del Estado ecuatoriano para contrarrestar este terrible azote a la humanidad.

¿Cómo ha sido la gestión de la Cancillería para procurar la cooperación de entes privados y ONG de España, Canadá, Suiza, Italia, EE. UU., Perú?

Hay aportes muy importantes de EE.UU. que se han logrado de manera directa por la conversación reciente del presidente Lenín Moreno y su homólogo Donald Trump. Ese país nos enviará su colaboración para los servicios de salud y de emergencia. También ha dado apoyo la cooperación privada de ONG que tienen un enfoque humanitario. Hay organizaciones de otras naciones de Europa, empresas privadas chinas como Huawei y Ali Baba, por ejemplo. Ecuador está agradecido con esas muestras de solidaridad, somos los más golpeados en la región por el coronavirus.

¿Cuáles son las respuestas que ha tenido de la ONU sobre el Plan de Respuesta Humanitaria COVID-19? ¿Usted solicitó ampliar el presupuesto de 46,4 millones dólares?

Por iniciativa de la Cancillería, el 18 de marzo, se convocó al equipo humanitario de la ONU, que integra a más de 10 agencias de la organización. Con eso se configuró ese plan sanitario que incluye temas de alimentación, que es lo prioritario. Las consecuencias económicas y sociales del coronavirus van a repercutir en la sociedad ecuatoriana por muchos años. No es una observación pesimista, sino objetiva sobre la base de análisis de la CEPAL. Con todos esos elementos se elaboró este programa, que es una fase inicial, por 46,4 millones de dólares para defendernos en otras áreas de protección a personas vulnerables, la lucha contra la violencia de la mujer, la atención al agro, la búsqueda de promoción de Pymes. Vamos a trabajar para que se incluya a Ecuador dentro de las prioridades del Fondo Fiduciario de la ONU, que ha constituido el Secretario de la ONU. Es para asistencia humanitaria y para participar en iniciativas como la de los países desarrollados, liderados por la UE. Ellos se comprometieron a reunir 8.000 millones de dólares para luchar contra la pandemia.

Canciller, ¿cuánto ha pesado en esta crisis el despilfarro y el pésimo manejo económico del gobierno de Rafael Correa?

Los cálculos y el impacto de la corrupción durante el gobierno del expresidente Correa son escalofriantes y muy severos. En un análisis del año pasado sobre los sobreprecios de obras importantes en el país se estimó que fueron 2.400 millones de dólares. Pero también se aprobaron leyes fallidas y se suspendió el ahorro de los fondos de emergencia. Esos fondos que habrían sido de 16 mil millones de dólares, según los analistas, nos habrían servido para afrontar esta pandemia. Pero esos fondos se evaporaron y gastaron. En este momento con ese monto no estaríamos en una situación tan compleja como la de hoy. Los países vecinos, por ejemplo Perú, destinan 15.000 millones de dólares para su recuperación económica y nosotros no tenemos ese fondo porque se gastó. Hoy vivimos las consecuencias sociales y económicas de eso.

Según ustedes 8.130 ecuatorianos están inscritos en los consulados de Ecuador para los vuelos humanitarios. ¿Cuántos connacionales están en el exterior y cuántos han regresado?

La cifra está más alta porque se han inscrito otros ecuatorianos. Tenemos entre 8.700 y 9.000 y es paradójico. En este momento 6.540 ecuatorianos ya han retornado al país en 43 vuelos humanitarios hasta el 5 de mayo. ¿Cómo es que hemos llegado a más de 8.000 ecuatorianos que están en la lista? La razón es muy sencilla: la gran mayoría, que se quedó afuera del país cuando se adoptó la prohibición de vuelos el 16 de marzo, ya retornó a Ecuador. Debe haber excepciones y algunos están afuera. Pero, ahora, en esa lista hay ecuatorianos que en uso de su legítimo derecho quieren regresar porque han tenido problemas con sus trabajos o tienen una urgencia económica. Recordemos que en Estados Unidos hay una crisis económica significativa y se han perdido miles de empleos. También hay estudiantes que deberían terminar clases en junio o julio, pero piensan en volver ahora. Todas estas personas hacen que la lista de inscritos no baje, aunque siguen los vuelos humanitarios. Dicen que no hacemos nada por ellos, pero es todo lo contrario, tenemos 6.540 personas y vamos a seguir trabajando en ello porque es nuestra voluntad y vencemos obstáculos de comunicación sobre la suspensión de vuelos, por ejemplo. Además aplicamos las disposiciones para proteger a 17 millones de ecuatorianos. Los viajeros deben hacer aislamiento preventivo de 14 días, tal como lo señala el protocolo nacional e internacional.

¿Qué pasará con la solicitud de la asociación de diplomáticos y de asambleístas de cortar la cuota política de las embajadas y consulados. Usted qué criterio tiene sobre el tema?

La Cancillería ha hecho importantes reducciones de personal. Cuando llegué había más de 1.700 personas y el rol de pago lo bajamos a 1.300, un recorte de casi 400 personas. El presupuesto del Ministerio en el gobierno anterior era de 160 millones de dólares, hoy es de 103 millones. En el marco de la crisis sanitaria, con condiciones más exigentes de la reducción del gasto público, ese ajuste incluye la cuota política porque es el 20%. Ese porcentaje ha sido estrictamente respetado por el Presidente. Se reduce el tamaño de la administración y esa cuota también debe restringirse. (I)