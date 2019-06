Asambleísta Fernando Flores es demandado

Cecilia Canchig presentó una denuncia penal en contra de su compañero y legislador de CREO, Fernando Flores. Ella aseguró que su firma fue falsificada para que el hijo del asambleísta, Fernando Flores Arroyo, pueda participar en una sesión del Parlamento.

El hecho supuestamente ocurrió en marzo del año 2018 y, según Canchig, se percató de la presencia del hijo del legislador en las redes sociales. Por eso, llegó a Ecuador desde Chile para presentar la demanda.

El abogado Luigi García, quien patrocina a la asambleísta por los migrantes, aseguró que su clienta recibió supuestas amenazas.

En su escrito a la Fiscalía se lee: “Como mujer migrante que tuvo que salir de su país, por la crisis económica, me sentí atemorizada por las amenazas del señor Flores Vásquez, ya que en reiteradas ocasiones mencionó que él, bajo el cargo que ostenta en Ecuador, podría hacerme perder mi trabajo en Chile”.

Según Canchig y su abogado, hoy martes 18 de junio entablarán en la Asamblea exigir la destitución de Flores, quien es el presidente de la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales.

Flores señaló que no opinaba del tema pues no conocía detalles de la querella. Hasta el cierre de esta edición no se pronunciaba. (I)