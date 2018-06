Incidentes marcaron sesión sobre vinculación de Correa a caso Balda

Menos de 30 minutos duró la sesión. Al final, la Asamblea Nacional declaró improcedente la solicitud de la jueza Daniela Camacho para vincular penalmente al expresidente Rafael Correa en el caso del supuesto secuestro del exlegislador Fernando Balda.

Antes de que se instalara el pleno, un grupo de legisladores de Revolución Ciudadana salió del pleno para saludar a simpatizantes que estaban en los exteriores. Minutos después se produjeron incidentes con la Policía.

Según el legislador Juan Cárdenas, lo que la fuerza pública intentó fue no dejarlos ingresar. Esto provocó que la sesión, fijada para las 16:00, no se instalara en el tiempo previsto. No obstante, la sesión se instaló en medio de las protestas de la bancada de Revolución Ciudadana, por los desmanes en el exterior.

El Himno Nacional no opacó los susurros entre legisladores, sin embargo, la votación ya estaba acordada y solo faltaba escuchar al proponente de la moción, el asambleísta independiente Fernando Burbano.

El asambleísta mocionó un proyecto de resolución para declarar improcedente el pedido de la jueza Daniela Camacho. A su criterio, “el ciudadano Rafael Correa ya no es presidente de la República”, según se pronunció.

Sin dar paso al debate esperado, la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, solicitó la votación de los parlamentarios.

Integrantes de la bancada Revolución Ciudadana decidieron no registrar su asistencia, pues exigían que se realizara un debate previo.

Al mirar cómo se registraban sus compañeros, Gabriela Rivadeneira gritó desde su curul: “apelo a la Presidencia”. Solo la secretaria del Parlamento respondió: “ya se envió a votación. No puede apelar la Presidencia”.

“Apelo a la Presidencia”, volvió a decir con la Constitución en sus manos, mientras los votos se plasmaban en el registro.

Los 83 votos afirmativos apoyaron a Burbano. Mientras que Lira Villalva y Viviana Bonilla se pronunciaron en forma negativa.

Por su parte, Marcela Aguiñaga, Verónica Arias, Soledad Buendía, Elizabeth Cabezas, María José Carrión, José Chalá, Carmen García, William Garzón, Verónica Guevara, Esteban Melo, Daniel Mendoza, Mauricio Proaño y Carlos Viteri se abstuvieron. Tampoco pasó el pedido posterior del asambleísta Fabricio Villamar.

El legislador por el movimiento CREO solicitó la reconsideración de la votación. No obstante, su moción apenas logró tres votos afirmativos contra 73 negativos y 16 abstenciones.

De esta manera se reafirmó la improcedencia del pedido de la jueza Camacho. Para esta reconsideración solo estuvieron 92 de los 115 asambleístas con quienes se inició la sesión.

Con los legisladores fuera de sus curules, y en medio de un inusitado movimiento en la sala, Cabezas clausuró la sesión.

Las bancadas de derecha celebraron la decisión que ellos mismos mocionaron, mientras que por el bloque de Alianza PAIS ninguno se pronunció, incluso algunos salieron del recinto en forma precipitada.

Solamente miembros de la bancada de Revolución Ciudadana insistieron luego en que pedirían la nulidad de la sesión.

Con la votación del pleno se abre paso para que la jueza Daniela Camacho pueda vincular al expresidente Rafael Correa en el proceso del supuesto secuestro de Fernando Balda.

Los ciudadanos convocados bajo la consigna “con Correa no se metan”, esperaron hasta la noche. La lluvia se mezcló con sus lágrimas, sus gritos, sus puños cerrados, su ceño fruncido y su protesta.

La solicitud de la jueza Camacho pedía que la Asamblea diera permiso para vincular a Correa en el juicio penal y para ello era necesario contar con 92 votos.

El pleno decidió con un proyecto de resolución declarar improcedente, lo que se aprobó con los 83 votos. (I)

--------------------------

Exministro Arellano dio versión en el caso Balda

Mediante videoconferencia desde Nueva York, por cerca de una hora, Homero Arellano, exministro Coordinador de Seguridad, rindió este jueves 14 de junio su versión libre y voluntaria sobre el secuestro del político Fernando Balda.

A la diligencia, desarrollada en la Fiscalía General del Estado, solo tuvieron acceso los abogados de los cinco procesados, Christian Gallo, abogado del exministro, Fernando Balda y su defensor Felipe Rodríguez.

Al salir de la Fiscalía, Balda indicó que la versión de Arellano, actual embajador de Ecuador en Chile, confirmó la cadena de mando que existió en su secuestro.

Añadió que el exministro habría aclarado que él solo se encargaba de temas administrativos y que el expresidente Correa era quien ordenaba directamente sobre el secretario nacional de Inteligencia y el Ministro del Interior.

Para Felipe Rodríguez, es importante el reconocimiento de Arellano, de que “el jerárquico superior era al que debían rendirle cuentas”.

Tras admitir que fue una versión técnica, sostuvo que con lo de este jueves 14 de junio se incorpora “un elemento más que nos sirve para vincular al expresidente en el caso”.

Hoy viernes 15 de juio, a las 16:00, rendirá su versión el exministro José Serrano. (I)