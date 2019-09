Asamblea reinicia el debate de los temas represados

El pleno del Legislativo inicia hoy martes 24 de septiembre de 2019 su semana de trabajo con temas que quedaron pendientes de junio pasado. El Código de la Democracia no está en la agenda.

El martes 25 de junio de 2019, las lluvias destruyeron las vías que conectan la Sierra con las provincias amazónicas de Sucumbíos y Napo. Era una crisis evidente y dos legisladores pidieron la intervención urgente de la Asamblea.

En la sesión del pleno, Eliseo Azuero, de la bancada de Acción Democrática Independiente, y Yofre Poma, de la bancada de la Revolución Ciudadana, pidieron el apoyo de sus colegas para exhortar al Ejecutivo a que declare la emergencia vial.

Luego de 90 días, su solicitud será votada en la Asamblea. Ambas resoluciones entraron en la agenda por disposición del presidente del Parlamento, César Litardo.

Pero no son las únicas que debieron esperar tres meses para ir a votación. A la lista se suma el pedido del asambleísta Carlos Viteri, de Revolución Ciudadana, para que se investigue la denuncia del diario londinense The Guardian sobre la basura que no recicla los Estados Unidos y que Ecuador recibe.

Lo mismo sucedió con la resolución del legislador independiente y representante de Galápagos, Washington Paredes. Él pedía indagar la entrega de permisos para las empresas turísticas que operan en el archipiélago.

Cristóbal Lloret, coordinador de la bancada de la Revolución Ciudadana, cuestiona que la Asamblea trate luego de 90 días una resolución.

A su criterio se pierde la oportunidad de actuar, aunque sostiene que los temas propuestos por sus colegas, principalmente de la vialidad en la Amazonía, no están solucionados completamente.

Lloret sostiene que este retraso es causado por un direccionamiento que viene desde el Ejecutivo para no tratar los temas que tienen relación con su trabajo, especialmente en provincias.

Ese criterio no lo comparte el segundo vicepresidente del Legislativo, Patricio Donoso, del bloque de CREO. Para él no se trata de temas de coyuntura, sino que responden a los requerimientos planteados por los legisladores.

Él reconoce que existe una “exageración” en los pedidos de cambio del orden del día y el debate de resoluciones. Por ejemplo, el actual período Legislativo aprobó 220 resoluciones desde mayo del 2017. Pero las solicitudes de cambio del orden del día fácilmente triplican esa cifra.

Para Donoso es necesario que se reforme la normativa que permite a los parlamentarios colocar nuevos temas en la agenda del pleno. Hasta el momento existen solo tres condiciones: que sea una nueva sesión; que la presentación tenga el apoyo de siete firmas y que finalmente obtenga el voto de la mayoría de legisladores pendientes.

Para concretar el cambio en las condiciones para impulsar una resolución se debe reformar la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Este proyecto aún se encuentra en la Comisión de Justicia y no existe una fecha determinada para su tratamiento.

Este momento, esta Comisión lidera la aprobación del Código de la Democracia que también tiene problemas en la Asamblea. Estaba previsto que sea tratada en la sesión de esta mañana. Pero eso no ocurrirá.

Para Donoso, el debate del Código de la Democracia debe reactivarse el próximo jueves 26 de septiembre y continuar en las siguientes sesiones.

La Asamblea va contra el tiempo y no tiene un acuerdo sobre las reformas electorales. La presidenta de la Comisión de Justicia, Ximena Peña, de Alianza PAIS, anunció este lunes 23 de septiembre de 2019 que se conformará una mesa de trabajo con especialistas del Tribunal Contencioso Electoral.

El objetivo es tratar su propuesta para incluirla en el debate en el pleno del Parlamento. El empantanamiento en la aprobación del Código preocupa al presidente del Tribunal Electoral, Arturo Cabrera, quien anticipó que si no se da paso a las reformas se repetirán los mismos inconvenientes ocurridos en las elecciones pasadas.

Los legisladores deben aprobar el Código Electoral hasta diciembre, de lo contrario no podrán cambiarlo. (I)