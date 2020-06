Arcotel continúa con el proceso para la adjudicación de frecuencias

El Proceso Público Competitivo para la adjudicación de frecuencias culminará el próximo 22 de octubre de 2020, según el cronograma establecido por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel), cuyo proceso inició el pasado 15 de mayo para la asignación de 3.096 frecuencias de radio FM, de las que 2.112 son para medios privados y 984 para medios comunitarios.

El Directorio de esta institución, mediante la resolución Nro. 03-02-ARCOTEL-2020 (8 de mayo de 2020), aprobó la “Modificación a la Reforma y Codificación del Reglamento para Otorgar Títulos Habilitantes para Servicios del Régimen General de Telecomunicaciones Y Frecuencias del Espectro Radioeléctrico”.

El documento estableció la adjudicación de frecuencias para radiodifusión sonora FM, en el rango de 88 a 108 MHz, excepto estaciones de baja potencia. Además se dispuso que no haya competencia de medios privados contra los comunitarios por una misma frecuencia. El Título Habilitantes adjudicado tendrá una duración de 15 años.

También quedó prohibida la participación en el control del capital, la inversión o el patrimonio de los medios de comunicación social, a entidades o grupos financieros, sus representantes legales, miembros de su directorio y accionistas.

Los medios de comunicación social de carácter nacional no podrán pertenecer en más del 49% de su paquete accionario o de participaciones, de forma directa o indirecta, a organizaciones o compañías extranjeras domiciliadas fuera del Estado Ecuatoriano, ni a ciudadanos extranjeros, salvo aquellos ciudadanos extranjeros que residan de manera regular en el territorio nacional.

Otro de los puntos importantes de la resolución fue la prohibición de adjudicar más de una concesión de frecuencia para matriz de radio en AM, una frecuencia para matriz de radio en FM y una frecuencia para matriz de televisión a una misma persona natural o jurídica en todo el territorio nacional. Aplica por servicio de radiodifusión sonora o de televisión.

Según el cronograma establecido, la recepción de solicitudes se realizará hasta el 30 de junio de 2020 y se estableció una demanda de ajuste de cronograma hasta el 20 de julio, en caso de ser necesario.

Siguiendo con el cronograma establecido, el proceso simplificado la revisión de documentación, aclaración y elaboración de dictámenes se realizará hasta el 4 de septiembre de 2020; solicitud de revisión hasta el 18 de septiembre de 2020; análisis de las solicitudes de revisión y decisión de no procedencia hasta el 28 de septiembre de 2020 y finalmente, la suscripción de título habilitantes del proceso de adjudicación simplificado será hasta el 22 de octubre del año en curso.

Para este proceso se convocó a una veeduría ciudadana por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), en la que se asignó a Fernando Andrés Villacrés, Paola Aguilar, César Ricaurte, Emilio Uscategui Jiménez, Héctor Velasco Álvarez, María Vargas Alarcón y Bernardo Cañizares, para vigilar el proceso.

Conflictos de intereses

El ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, Andrés Michelena, dijo que la veeduría consta de personas con “conflicto de intereses” y que el Gobierno Nacional “no permitirá” intereses ocultos que afecten al concurso, el que calificó de “justo, transparente y competitivo”.

"Lastimosamente el CPCCS ha convocado a una veeduría ciudadana con siete personas, en las que cuatro personas (Héctor Velasco, Emilio Uzcátegui, María Vargas y Bernardo Cañizares) no tienen el perfil técnico para ponerse a la altura de este proceso que ha sido trabajado en los últimos dos años. No estamos opuestos a una veeduría, pero sí a aquellas personas que no tienen el perfil técnico, y no estamos de acuerdo con una persona que en el 2016 mostró un conflicto de interés”, dijo.

Impugnaciones formales

Por su parte, el Consejo de Participación Ciudadana aseguró –en un comunicado de prensa- que el proceso para la conformación de la veeduría se realizó con “total y riguroso cumplimiento de las normas jurídicas” establecidas para tal efecto.

Según el organismo, el proceso de inscripción duró 8 días, periodo en el cual se presentaron 14 ciudadanos, de los cuales solo 7 cumplieron con el perfil técnico establecido.

Este organismo explicó que el párrafo final del Art.35 del Reglamento General de Veedurías indica que una vez conformada se inicia el proceso de vigilancia, en el que se podrá incorporar nuevos ciudadanos siempre y cuando cumplan con los requisitos y normas.

Según señala el documento, hasta la fecha no se han presentado impugnaciones formales a la selección de veedores, por lo tanto los siete funcionarios mantienen su acreditación.

"Esperemos se realicen los debidos pedidos, apelaciones o quejas expuestas a la opinión pública para solventar cualquier duda o precisión jurídica dentro de las competencias y el debido proceso", concluye el pronunciamiento del CPCCS. (I)