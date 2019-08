Andrés Terán: “Censo de venezolanos costará $ 4 millones”

El vicecanciller Andrés Terán habló con este Diario sobre las visas para los venezolanos y el procedimiento para obtenerlas.

¿Cómo va a funcionar la visa para los venezolanos?

De acuerdo con el ofrecimiento del presidente Lenín Moreno, la visa humanitaria para los venezolanos entrará en vigor el 26 de agosto. Es para aquellos que ingresan por fronteras terrestres o aeropuertos. Será tramitada on line en los consulados virtuales. Los ciudadanos de ese país tienen que llenar el formulario y subir dos documentos: el primero es su pasaporte con caducidad hasta de cinco años; el segundo es el récord policial o el pasado judicial, como lo llaman ellos.



¿Cómo será la legalización de los venezolanos que viven en Ecuador?

Es una suerte de amnistía que tiene otros requisitos: los venezolanos deben haber entrado de manera regular a Ecuador y necesitan sus documentos, aunque estén caducados hasta cinco años.

¿A qué se refiere con ingreso regular?

Eso significa que los venezolanos no hayan ingresado por pasos clandestinos.

Pero se escucha complicado verificar que los ciudadanos de ese país hayan entrado a Ecuador por esos pasos...

El Ministerio de Gobierno tiene registro de las personas que van ingresando a Ecuador. Los que no están registrados lo hicieron de manera ilegal. Ellos no tendrán el beneficio de la amnistía o de la legalización. Paralelamente a eso haremos un censo. Eso es importante porque nos dará una idea de quiénes están aquí, sus actividades, para tomar correctivos o dar soluciones.



¿La regularización del estatus de residencia será solo para los venezolanos o están contempladas otras nacionalidades que viven en Ecuador?

Solo es para los venezolanos y me parece que no importa la fecha de su ingreso a Ecuador.



¿Cómo será ese trámite para la legalización de los venezolanos que ya residen en este país?

Trabajamos en ello para que se realice a través de los consulados virtuales, pero también tendrán que ir a la Cancillería (Coordinaciones zonales) para una entrevista. Iniciará el 26 de octubre y se extenderá hasta el 31 de marzo de 2020. Les daremos una visa de regularización por dos años.



¿Ellos podrán renovar la visa en Ecuador?

Ya veremos, si se quedan hay que renovar la visa. Esperemos que la situación de Venezuela mejore, pero de todas maneras eso es lo que tenemos planificado hasta el momento para atender esta emergencia migratoria.

¿Cuánto costará la visa para ingresar a Ecuador y la de regularización?

Los que aplican a la visa para entrar tendrán que pagar $ 50 por el formulario. En el caso de la regularización es la misma cantidad también por el formulario. Justamente, la idea es que ya no tengan que pagar las multas.

¿Qué pasará con los ciudadanos de 11 nacionalidades que necesitan visa para viajar a Ecuador?

Ellos tienen que someterse a los procedimientos establecidos en la Ley de Movilidad Humana y los reglamentos de migración.

¿Y si ellos no se someten a esto?

Trabajamos con el Ministerio de Gobierno sobre el tema, no será inmediato. No hemos hablado de deportaciones.

¿Por qué se seleccionó a esas nacionalidades?

Justamente, se determinaron porque el exministerio del Interior hizo estudios de las nacionalidades que están en Ecuador y registraron ingreso, pero no salidas. Son personas de escasos recursos económicos y víctimas de coyoteros y de la delincuencia transnacional, tráfico de personas, tráfico de órganos, tráfico de drogas. Por eso, esas 11 nacionalidades fueron identificadas para requerir visa. También es para protegerlos porque muchas veces vienen engañados.



¿Qué pasará con el censo?

Se llevará a cabo con la cooperación de organismos internacionales y costará $ 4 millones. (Los organismos son: Banco Mundial, la Organización Internacional de las Migraciones y ACNUR). Queremos que empiece lo antes posible, aún no tenemos fecha, es un instrumento para diseñar políticas públicas y dar seguridad a las comunidades que vienen y a los ecuatorianos. (I)