La precampaña fuera de calendario no se regula

Los globos de ensayo ya están operando, la medición de popularidad o simpatía ciudadana está en marcha. Aunque el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe convocar a elecciones cada 4 años, y las presidenciables serán en 2021, en pleno 2019 se vive un ambiente preelectoral con recorridos, agendas públicas y promoción de proyectos de empleo.

El excandidato presidencial, Guillermo Lasso, convencido de que “a la tercera es la vencida” confirmó que participará en la carrera de 2021. Él comparte su experiencia como emprendedor en diferentes provincias del país.

El martes 10 y miércoles 11 de septiembre de 2019, por ejemplo, estuvo en Manabí, este jueves 12 de septiembre visitará la capital y el viernes 13 de septiembre retornará a Guayaquil. La semana que viene tomará un receso para continuar con su periplo electoral.

El exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, participa en encuentros académicos y sociales. Allí comparte su experiencia como administrador en la función pública durante 20 años.

No se pronuncia directamente como un aspirante a la candidatura presidencial. Pero la actual alcaldesa, Cynthia Viteri, dijo en la última sesión solemne de la ciudad: “Abogado Nebot, usted tiene las manos libres para enrumbar una nave mucho más grande que es el Ecuador”.

El activista político Fernando Balda no descarta postularse a una candidatura en las presidenciables de 2021. Confiesa que actualmente participa de encuentros ciudadanos y asambleas de su organización de hecho llamada Gran Acuerdo Nacional (Gana), pero aún sin vida jurídica ni reconocida por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

“Conversamos con organizaciones políticas que sí tienen vida jurídica para llegar a un acuerdo y presentar todas las candidaturas”, subrayó Balda.

El consejero del CNE, Enrique Pita, explicó que en el actual Código de la Democracia no existe algún artículo sobre la campaña anticipada. Eso implica, agregó, que “existe un vacío legal” en ese tema.

Recordó que en diversas ocasiones las autoridades electorales han anunciado sanciones. Sin embargo, la situación sigue igual en la normativa. “La campaña anticipada privilegia a los que tienen recursos y pueden perfectamente promoverse antes de entrar al período electoral. Este tema debe regularse”, aclaró Pita.

Pero expertos en el tema señalan que no se puede tratar a los personajes como precandidatos, pues en su actual “medición de popularidad” es posible que determinen su participación o no en las elecciones nacionales. Incluso hasta habrá casos de políticos que no se postularán.

El consultor y analista político, Franklin Moreno, dijo que están en su derecho de recorrer el país, participar en conversatorios o reuniones.

Eso es la promoción de ideas y proyectos que cualquier ciudadano puede hacer. Pero una vez que se establezca el calendario electoral, ellos deben “acomodar bien sus agendas para no caer en campaña anticipada”, recalcó.

No obstante, el consultor político Oswaldo Moreno Ramírez subrayó que aún no se puede establecer claramente un escenario. Faltan más postulantes por aparecer, pese a que ya “existan personajes fuertes y con trayectoria política en Ecuador”.

El Código de la Democracia establece en el artículo 84 que las convocatorias a elecciones deberán realizarse con al menos 120 días de anticipación. (I)