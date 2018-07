El proceso de reestructuración en PAIS genera discrepancias

Yoffre Poma, asambleísta independiente por Sucumbíos

En menos de una semana dos legisladores se desafiliaron de la organización por falta de inclusión en la toma de decisiones. Cuestionaron a la directiva. Foto: Álvaro Pérez / El Telégrafo

Yoffre Poma, legislador ahora independiente, se desafilió de Alianza PAIS la semana pasada por “una situación insostenible”.

Él asegura que no se respetó el proceso de reestructuración de la organización y que falta liderazgo por parte de la Secretaría Nacional del movimiento.

Un ejemplo de estos problemas, en su opinión, es la no selección de la directiva en Sucumbíos.

“Todavía no se ha definido cómo va a quedar ni se ha reestructurado, y de acuerdo al instructivo se hizo todo un esfuerzo para elaborar una lista de consenso, pero no se ha respetado eso por parte de la directiva nacional, permitiendo que caiga en una situación de canibalismo y yo no voy a entrar en esas pugnas internas”, expresó.

Señala que se requiere de mucha madurez y responsabilidad política “para llevar a buen puerto la situación interna de PAIS”.

Sus críticas también apuntan a la toma de decisiones de la directiva nacional “sin consultar a la militancia ni a las bases en todo el país y es esto lo que desencadena en descontento”. Argumenta que las bases están “a la espera de ser escuchadas”.

Recomienda “recuperar la confianza, el cariño que la gente le ponía al movimiento, que lamentablemente se ha perdido y no quieren darse cuenta de la falta de credibilidad que tiene PAIS”.

En tema electoral, le preocupa que otras fuerzas políticas ya trabajan en el posicionamiento de sus precandidatos, pero en Alianza PAIS no se habla de aquello, producto de la “no acertada conducción del movimiento”.

Incluso advierte que aquella situación “le pasará factura para las elecciones que se vienen, resultado de la desorganización, problemas internos y pugnas”.

El legislador descarta que su salida del movimiento estuviese motivada por alguna propuesta de otra organización política. Como ejemplo asegura que envió al Ejecutivo una carta para ratificar su apoyo a las leyes y acciones del Gobierno nacional que beneficien a su provincia y al país.

Juan Pablo Velin, asambleísta por Morona Santiago, también siguió el ejemplo de su colega Yoffre Poma y se desafilió de Alianza PAIS porque concuerda en que las bases no son escuchadas en la toma de decisiones.

Además aseveró que desde la directiva hay hermetismo y no se conoce la información sobre los posibles candidatos para las elecciones seccionales.

Los legisladores Yoffre Poma y Juan Pablo Velín aseguraron que seguirán respaldando las propuestas del movimiento. (I)

--------------------------

Ricardo Zambrano, asambleísta y segundo vicepresidente de PAIS

El legislador manabita descarta pugnas internas en la organización política. Señala que se ejecutan avances en la elección de cuadros en la “renovación de Alianza PAIS”. Foto: Álvaro Pérez / El Telégrafo

Para Ricardo Zambrano, ahora segundo vicepresidente del movimiento, la decisión de Yoffre Poma es “extraña”, pues la provincia de Sucumbíos aún no cuenta con una nueva directiva.

“Lo único que se puede entender es que no acepta el proceso de inclusión que hemos hecho con tres grupos que tienen candidatos para ser director y subdirector”, explica el que fuera hasta el miércoles secretario encargado de Alianza PAIS.

Zambrano señala que en la provincia amazónica se propuso que los grupos con candidatos “hagan una lluvia de ideas y preparen una lista con los nombres idóneos para representar a PAIS”.

Sostiene que el desacuerdo que tiene el legislador Yoffre Poma es que “no logra imponer los nombres” y descarta una eventual pugna dentro de PAIS.

Sobre la reestructuración en la organización política, explica que Sucumbíos, Pichincha y Azuay son las provincias en las que aún está pendiente el cambio de directiva. De ahí, “la renovación y reestructuración” ya está consolidada en las 21 restantes.

En materia electoral, en cambio, ya existen avances, señala Zambrano. “Hemos pedido a los directores provinciales que nos den un esquema de los nombres que gozan de empatía popular para obviamente encuestarlos, solo que el señor Poma está bastante desvinculado del tema partidista”.

En ese sentido se estudian las candidaturas en los cantones “en donde los aliados tengan perfiles que cuenten con mayor aceptación de la ciudadanía”.

Paralelo a ello, se trabaja en la construcción de un frente de fuerzas que tengan la misma ideología, la cual será presentada en la convención nacional.

La cita tiene una tentativa fecha para el 4 de agosto y aún no se define el lugar. “Esto no significa de ninguna forma que no estemos avanzando en la renovación del movimiento, cambio de directivas y elección de cuadros”, puntualizó el dirigente.

El pasado miércoles, la directiva nacional de PAIS se reunió en Quito para concretar “la culminación de la conformación de las directivas territoriales, proceso denominado Renovación PAÍS”.

El encuentro estuvo liderado por el Jefe de Estado y presidente del movimiento, Lenín Moreno. En un comunicado difundido por la organización política, se anunció el apoyo a la precandidatura de Ricardo Zambrano para la Prefectura de Manabí al tiempo que se lo designó como segundo vicepresidente del movimiento, cargo que ocupaba la excanciller María Fernanda Espinosa. (I)

--------------------------

Gustavo Baroja, Secretario Ejecutivo de PAIS

El nuevo secretario ejecutivo será el responsable de concretar la renovación de directivas en las provincias faltantes y ultimar los detalles para la VII convención. Foto: Marco Salgado / El Telégrafo

La directiva nacional del movimiento aprobó por unanimidad la designación de Gustavo Baroja como secretario ejecutivo de Alianza PAIS. Él actualmente es prefecto de la provincia de Pichincha. Su principal reto será terminar con la reestructuración del movimiento Alianza PAIS, que empezó con la fractura de la organización.

Baroja reemplaza a Ricardo Zambrano, quien se encargó de la conducción del movimiento desde finales de 2017, cuando se produjo la ruptura entre el presidente Lenín Moreno y Rafael Correa.

Según un comunicado de la organización política, Baroja se comprometió a “fortalecer, renovar y unir al movimiento por medio del diálogo y la participación ciudadana, con nuevos actores sociales”.

Esa tarea es respaldada por Moreno, se aseguró en el boletín de prensa. Baroja también tendrá bajo su responsabilidad ultimar los detalles de la VII Convención Nacional de la tienda política, la cual aún no tiene lugar definido.

Baroja fue elegido en 2003 como consejero provincial de Pichincha por el partido Izquierda Democrática y estuvo en el cargo hasta 2007.

Accedió a la Prefectura de Pichincha luego de que su titular, Ramiro González, renunciara al cargo para postularse como binomio del candidato presidencial, León Roldós Aguilera.

A finales de 2008 se desafilió de la Izquierda Democrática y empezó su acercamiento con Alianza PAIS. Para las elecciones generales de 2009 se lanzó como candidato a la prefectura de Pichincha y obtuvo el cargo mediante voto popular.

En 2014 fue reelecto, superando por más de 20 puntos porcentuales a su más cercano contendiente.

En noviembre del mismo año se desarrollaron las elecciones del presidente y vicepresidente provinciales del movimiento Alianza PAIS en Pichincha. Fue designado por la militancia para liderar la tienda política en esta jurisdicción. Baroja se alineó con el presidente Lenín Moreno, tras la ruptura con el ala correísta.

Actualmente la dirección provincial tiene dos candidatos: René Espín Lamar, quien es presidente del Colegio de Periodistas de Pichincha, y Jenny Tapia, directora de formación e iniciativas ciudadanas de la Secretaría de Gestión Política del movimiento.

De acuerdo a un comunicado emitido por la organización a nivel provincial, este proceso aspira a “refrescar su dirigencia” con el objetivo de recuperar el sentido, carácter y contenido de la Revolución Ciudadana desde sus inicios.

La fecha y lugar de la elección de la directiva se anunciará en los próximos días. (I)