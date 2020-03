Tres alcaldes de Guayas dan positivo en coronavirus

A través de redes sociales y comunicados, tres alcaldes de la provincia del Guayas han informado a la ciudadanía que están contagiados de coronavirus (covid-19).

La primera en anunciarlo fue la alcaldesa de Guayaqui, Cynthia Viteri, el jueves 19 de marzo. La funcionaria apareció en un video colgado en sus redes sociales y dijo: “esta transmisión la hago para comunicarle al Ecuador entero y a los guayaquileños que hoy me informaron que he sido contagiada de coronavirus”.

En el video, Viteri no especificó centro de salud o laboratorio donde se hizo la prueba. Un día antes, la exsambleísta se había dado la orden de cerrar la pista del aeropuerto de Guayaquil e impedir el aterrizaje de un vuelo humanitario (sin pasajeros) proveniente de Europa.

El día de hoy me he enterado que he sido contagiada por coronavirus. pic.twitter.com/az3QV9X5T1 — Cynthia Viteri (@CynthiaViteri6) March 19, 2020

Viteri aseguró que pese a la enfermedad, “seguiré al mando de esta ciudad y protegiendo a los guayaquileños en un momento tan difícil”.

Otro burgomaestre que anunció mediante un video que estaba enfermo de coronavirus fue Paco Asan, primer personero municipal de Milagro. En la grabación, Asan, que tenía una mascarilla que luego se retiró, contó que había recibido una llamada del Ministerio de Salud en la que le dijeron "que las pruebas que me hicieron del covid-19 dieron positivo"

@pacoasan @AlcaldiaMilagro pic.twitter.com/fen7x0ECsR — Daniela Asan Torres (@DanielaAsan) March 23, 2020

Asan, al igual que Viteri, hizo un llamado a no subestimen la enfermedad. "Lo más importante es que nos quedemos en casa. Me han dicho que me mantenga hidratado, que no coma comidas pesadas y que solo tome paracetamol".

Por su parte, el Municipio de Yaguachi informó que el alcalde Kléber Falcón dio positivo de covid-19. El cabildo indicó que en los últimos días Falcón sufrió un quebranto en su salud, por lo que hizo la solicitud al Ministerio de Salud Pública para la toma de la muestra que permita detectar si era portador de coronavirus.

Sobre la salud del Alcalde de Yaguachi, informamos lo siguiente. Asimismo reiteramos seguir los lineamientos y protocolos respectivos, ya que el único ente autorizado para confirmar casos es el Ministerio de Salud Pública.#AlcaldiaDeYaguachi #JuntosHacemosElCambio pic.twitter.com/dqxJQS8s9w — Alcaldía de Yaguachi (@de_yaguachi) March 22, 2020

"Los resultados de la prueba fueron entregadas la noche del sábado, arrojando positivo de covid-19, por lo que el Sistema Nacional de Vigilancia conforme a los lineamientos y protocolos, y en conjunto con el MSP, de determinó el cerco epidemiológico que se hace en este caso", mencionó la Municipalidad.

Agregó que el alcalde Falcón se encuentra asilado en una casa de salud, conforme indican las recomendaciones sanitarias para evitar la propagación de la enfermedad. Hasta la recuperación de Falcón, el vicealcalde Alfredo Bastidas lo subrogará en funciones. (I)