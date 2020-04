“Aislamiento, en un mes el país sigue funcionando”

Es la ministra que lidera las sesiones del COE y que mayor comunica sobre las decisones del Gobierno sobre la emergencia sanitaria. También actúa y sale con la Policía a los operativos de control en diferentes ciudades. María Paula Romo, secretaria de Gobierno, conversó con este Diario sobre el aislamiento social que ya lleva un mes en el país.

La Asamblea tiene los dos proyectos de ley del Ejecutivo. ¿Tienen un plan B en caso de que el Legislativo no apruebe esas propuestas?

He visto informaciones que dicen que casi he anunciado la muerte cruzada. Ese no fue el sentido de mi respuesta, me preguntaron qué tan importantes son esos proyectos de ley (en cadena nacional el 17 de abril) Son muy importantes en un escenario de triple crisis: económica, social y sanitaria. El país necesita una salida a la crisis económica, el déficit es gigantesco. El mundo entero está parado, la economía va a tener un decrecimiento económico, Ecuador probablemente es el país más complicado de toda la región. Frente a esto necesitamos alternativas.

¿Qué está dispuesto a hacer el Gobierno?

Está dispuesto a accionar todos los mecanismos legales que sean legítimos, constitucionales, pero todos para ofrecerle una salida al país. En esa medida, nuestro primer escenario es que la ley sea aprobada, incluso con mejoras porque eso se espera de un debate en el Poder Legislativo. Este es nuestro plan A, me niego a pensar que la Asamblea no haga eso por el país. En Ecuador se debate sobre la muerte cruzada, es una posibilidad, pero no es nuestro plan A.

A un mes del aislamiento ¿qué aprendieron en el camino y cuáles son los errores que cometieron?

Es un escenario devastador para el mundo entero. No hay país en el mundo que haya podido evitar la llegada del virus o el costo en enfermedad y en vidas humanas. Hay diferentes manejos que dependen de una serie de factores y esfuerzos. Somos uno de los primeros países en tomar medidas duras, restrictivas, que han limitado la circulación. Ya habrá momento para las valoraciones porque a pesar de todas estas medidas la velocidad y contagios en Guayaquil han sido tan alarmantes. Creo que los médicos harán una lectura sobre lo que sucedió en esa ciudad.

¿Usted qué resalta del trabajo en estos 30 días?

En esta valoración de un mes de aislamiento resalto otras cosas que son las que menos se ven. En todo el país hemos tenido abastecida la comida, están funcionando los servicios básicos, no hemos tenido desórdenes significativos en términos de orden público. Los sectores estratégicos están funcionando, tenemos agua potable, electricidad, conexión a internet, funcionan las tecnologías. También las instituciones democráticas, a veces con diferencias, otras no. La Asamblea ha aprobado leyes en este mes. La Justicia sigue operando, la Policía y las Fuerzas Armadas están en primera línea junto a los funcionarios de la Salud. No hemos tenido un solo lugar en el país que se quede desabastecido de gas o de gasolina. Creo que todo eso hay que subrayarlo porque significa el trabajo y el esfuerzo de millones de personas que lo han hecho posible.

¿Qué falta por aprender?

Creo que ya ha pasado lo más duro de la pandemia y de su epicentro que fue Guayaquil. También lo más duro en términos de aprendizaje, en los controles en los que acompaño a la Policía en distintas ciudades, veo a los ciudadanos con mascarilla, veo desde los niños hasta los adultos saben que es el coronavirus. Tienen la precaución de lavarse las manos, nos falta mucho por aprender. Aún hay quienes llevan la mascarilla descubriéndose la nariz, quienes se prestan la mascarilla, aún no se dabe identificar los síntomas. Creo que ha sido un mes de un aprendizaje muy duro y de mucha solidaridad. Hemos visto como siempre en las crisis sacar lo mejor y lo peor de las personas, y de las comunidades. Hemos visto multiplicarse las estafas por internet, delitos que se cometen a propósito del coronavirus a pesar del dolor y la necesidad.

Uno de los problemas que se ha evidenciado son la 13.000 pruebas de covid represadas. ¿Qué pasará con ellas?

El Inspi,q ue procesa las pruebas, tiene la tecnología para hacer la mayor cantidad de pruebas con la instalación de la nueva máquina. Pero eso no resolverá el problema de las pruebas represadas. Para ello se incorporaron laboratorios de universidades que ampliarían la capacidad de tomar pruebas en distintas provincias. Ayer, el ministro de Salud anunció que hay un tercer laboratorio para atender las pruebas represadas.

Otro son las cifras. Según el Registro Civil hay 10.000 muertos en Ecuador. ¿Se puede llegar a ese número de fallecidos?

Las cifras hay que pnerlas en su dimensión y contexto. Por ejemplo, podemos decir que hay 50.000 muertos en un determinado período de tiempo o 100.000 si tomamos un año y medio de referencia. ¿En cuánto tiempo se pretenden atribuir el número de fallecidos?Todas las cifras son oficiales, las del Ministerio de Salud, las del Registro Civil también, son de diferentes cosas. Las cifras que se entregan todos los días desde el Ministerio de Salud son sobre cantidad de personas que han tomado la prueba y que han dado positivo; de ese universo hay un número de personas que han fallecido. ¿Quiere decir que esta es la totalidad de personas contagiadas y fallecidas en Ecuador? De ninguna manera, aquí y en el resto de países se discute sobre el subregistro, sobre pacientes asintomáticos, sobre la necesidad de hacer más pruebas. Hemos tenido datos complementarios como la cantidad de gente que va a emergencia de un hospital. Hemos tenido más personas que han muerto probablemente por covid, claro que sí. Por eso, el Registro Civil también ofrece las cifras de cómo se han modificado las defunciones en las distintas provincias del país. Aunque no se pueda confirmar formalmente, se podría hacer la lectura de que algunos de esos datos son atribuidos al covid-19. El Gobierno no oculta información, entrega la que tiene.

¿Cómo califica el trabajo de la Policía que ha trascendido la seguridad?

El trabajo de la Policía ha sido fenomenal y muy importante. Está en primera línea con las FF.AA, trabajadores de Salud. No ha dejado de hacer su trabajo en materia de seguridad, aunque han cambiado las características de esa labor con el aislamiento. Pero ha dado resultados, además enfrenta a la pandemia porque muchos de los controles nos corresponden a nosotros: el toque de queda, monitoreo de personas en aislamiento, de las personas positivos, la circulación, placas, vías, hay muchísimo trabajo que ha hecho la Policía y el país se lo reconoce. Hace énfasis en mantener alta su moral y la de la población. No ha descuidado las actividades de la comunidad, del barrio, el cumpleaños de alguien que está solo. Son pequeños gestos que nos ayudan a mantener el aislamiento y el ánimo que también es lo que se necesita en este país.

¿Cómo deben responder los políticos a este momento?

Con unidad para enfrentar todos juntos la pandemia. No es el momento de pensar en otras cosas, ni en las elecciones de 2021. (I)