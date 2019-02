El tema agua no “gotea” en los ojos de los candidatos

Un informe del INEC y Unicef revela que 2,6 millones de niños y menores de 18 años no tienen acceso simultáneo al recurso hídrico, saneamiento e higiene; 8 de cada 10 infantes indígenas no tienen líquido vital limpio; y en zonas rurales 6 de cada 10 carecen de agua segura. Pese a las cifras y alertas, en la agenda de campaña y plan de trabajo de los aspirantes a las alcaldías no consta esto.