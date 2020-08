Agroindustria, turismo, inversión y unidad es la apuesta de Democracia SÍ

El líder del movimiento Democracia SÍ, Gustavo Larrea, candidato al sillón del Palacio de Gobierno, oficializó a su compañera de lid Alexandra Peralta Marín, quien aceptó el reto de intentar llegar a la Vicepresidencia para los próximos cuatro años.

Peralta, una economista guayaquileña, fue Viceministra de Agricultura en 2019, tiene 24 años de experiencia en actividades ganaderas e industriales en el sector privado y en las cámaras de la producción.

¿Por qué aceptó la candidatura a la Vicepresidencia?

Siempre decimos que los buenos, que los honestos somos más, pero siempre tendemos a escondernos porque hay una percepción equivocada de la política y la gente no quiere saber nada. El ecuatoriano de manera general está decepcionado, está viviendo una etapa de desidia.

Se habla de equidad de género en las listas, ¿usted qué opina de la participación de las mujeres?

Ecuador no es un país machista, lo que sucede es que a veces nosotras como mujeres hemos adoptado más la posición de protectoras, guardadoras, pero habemos unas cuantas como yo que creemos en ese desafío de la pelea, de la batalla, que no es una lucha de género, sino una labor de unir.

Somos muy sensibles al dolor de la gente. El porcentaje de mujeres que se sienten inseguras en sus casas es alto, llega al 67%, pero qué estamos haciendo para que haya tanta violencia, hay que empoderar a las mujeres para darles facilidades de un emprendimiento, con créditos accesibles sin intereses tan altos.

¿Con tanto escándalo de corrupción es una buena idea incursionar en la política?

Lo que nosotros estamos viviendo hoy es la exhibición de los corruptos, porque tienen que visibilizarse. La gente tiene que aprender a depositar su voto en las urnas no por emociones, no por una cara bonita, no por alguien que habla lindo, sino por alguien que tiene propuestas, que tiene valores. Yo creo que hay mucha gente en el país que puede hacerlo y es el momento a convocar a todos. El llamado es a no volvernos a equivocar.

¿Recibiría un país en emergencia en varios frentes, qué planes macro tiene para salir adelante?

Tenemos cuatro ejes de gestión y productivos. Atraer inversiones al país con un marco de leyes que aporte seguridad a los inversionistas. La segunda línea es el tema del endeudamiento tendría un tope, ya no se puede hipotecar más de lo que tienes.

La tercera propuesta son las exportaciones, pero con un giro, ir a una reconversión productiva es decir salir de la producción primaria y entrar a un proceso de agroindustria con valor agregado e identificar mercados internacionales. El campo no ha sido visto como un generador de riqueza, hay que vincular las cadenas productivas y de comercialización a través del modelo asociativo en la creación de cooperativas, el estado se encargaría de la asistencia técnica.

¿Qué expectativa tiene en todo el país; tienen algún número de asambleístas calculados?

Creo que el nivel de legislatura en el país, como muchos de los temas de institucionalidad, ha perdido credibilidad. Es grave porque vemos a una justicia que no avanza, no hay sanciones ejemplarizadoras.

Quien encabezará la lista de los asambleístas nacionales es un jurisconsulto, el doctor Javier Zavala Egas, porque es necesario que la Asamblea empiece a posesionar a gente de valor, a gente que tiene manos limpias, por eso yo hablo de una conjugación de valores, conocimiento y honradez.

¿Usted estaría de acuerdo con una frente común? ¿Con quiénes sería?

Yo creo que la unidad es necesaria, indispensable, pero requiere por sobre todas las cosas de voluntad, ceder egos, ceder el protagonismo así sean los mejores.

Hay que medir quién tiene la capacidad para hacerlo. Desgraciadamente una de las raíces más destructoras que el país vive es la división y el egoísmo.

La gente quiere brillar con luz propia y eso debe dejarse de lado. Estamos dispuestos a abrirnos, dispuestos a levantar realmente una unidad estamos totalmente de acuerdo. Hay que rescatar lo mejor de lo mejor. En todos lados hay gente buena.

¿Quizás tienen reuniones con otras organizaciones políticas?

No hemos determinado todavía cuándo lo haremos, pero de hecho creo que el fortalecimiento de los grupos políticos viene de la voluntad de querer hacerlo, es decir, que estamos abiertos para conversar con todos aquellos que tengan una misma propuesta, ¿Cómo sacamos al país de la crisis? esta no es una propuesta de quién insulta más, de quien inventa una mentira, este tipo de cultura tiene acabarse. (I)