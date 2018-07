Abogado de comunidades ecuatorianas acusa a Chevron de "orquestar" su suspensión

Una corte de apelaciones de Nueva York suspendió de su ejercicio al abogado estadounidense Steven Donziger, que representa a comunidades ecuatorianas afectadas por la contaminación de la petrolera Chevron y que en 2011 ganó un juicio contra la firma.

La suspensión, ordenada el martes por un panel de cinco jueces, se deriva de un fallo emitido por el juez federal Lewis Kaplan a favor de Chevron en 2014, cuando determinó que Donzinger había cometido actos fraudulentos vinculados a la sentencia que obligaba a la multinacional a pagar $ 8.600 millones en Ecuador.

La petrolera estadounidense llevó el caso a los tribunales de Nueva York por las presuntas irregularidades que dijo haber detectado en el juicio, llevado a cabo en Ecuador, y el juez Kaplan concluyó que la sentencia se obtuvo por "medios corruptos".

De acuerdo con los argumentos de la corte de apelaciones, Donzinger apeló el fallo de Kaplan pero no los "hallazgos subyacentes" del juez, que alegaba supuesta coerción y soborno judicial, además de manipulación de un informe por parte del letrado.

"Debido a que los hallazgos del juez Kaplan constituyen evidencia irrebatible de mala conducta profesional grave que amenaza de inmediato el interés público, el demandado debe ser inmediatamente suspendido", recoge el documento de la corte.

Abogado apelará

En un comunicado posterior a la decisión judicial, Donzinger consideró el caso una represalia por haber imputado a Chevron la responsabilidad de "verter deliberadamente millones de galones de residuo tóxico en Ecuador", y mantuvo que los hallazgos de Kaplan son "falsos" o están distorsionados.

Ante la "grave injusticia" de que se le suspenda "sin haber tenido una audiencia", el abogado anunció su intención de recurrir la decisión, que alega es resultado de un "falso testimonio pagado por Chevron" y "presentado por un testigo reconocidamente corrupto".

"Apelaré la decisión que se emitió de manera superficial y, en gran parte, ignora los numerosos y complejos asuntos legales y de hecho planteados en mis presentaciones", sostiene el comunicado.

Añade que, "a pesar de esta desafortunada decisión, continuaré luchando por mis clientes ecuatorianos en todo el mundo para garantizar que Chevron rinda cuentas y pague el monto total del fallo en su contra". (I)

Chevron has now orchestrated my suspension without a hearing on the grounds that I represents “a threat to the public order” in the US after I led the successful legal battle that resulted in a landmark $12b environmental judgment against the company. https://t.co/Z5mR8fNhYc pic.twitter.com/mcS44TK2Ua