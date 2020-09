16 precandidatos a la presidencia

Para ocupar el codiciado sillón de Carondelet por los próximo cuatros años el escenario sigue siendo extenso. Quince binomios firmaron ya su aceptación a las nominaciones presidenciales y vicepresidenciales luego de las elecciones primarias de sus partidos y movimientos políticos. Esta será la papeleta si todos los anunciados inscriben sus candidaturas presidenciales desde del próximo 18 de septiembre.



CREO: Guilllermo Lasso y Alfredo Borrero; Sociedad Patriótica: Lucio Gutiérrez y David Norero; Avanza: Isidro Romero y Sofía Merino; Democracia SÍ: Gustavo Larrea y Alexandra Peralta; SUMA: Guillermo Celi y Verónica Sevilla; Justicia Social: Fabricio Correa y Marcia Yazbek; Ecuatoriano Unido: Gerson Almeida y Martha Villafuerte; Libertad es Pueblo: Esteban Quirola y Juan Carlos Machuca; Concertación - Partido Socialista Ecuatoriano: César Montúfar y Julio Villacreses.



Además Izquierda Democrática: Xavier Hervás y María Sara Jijón; Alianza PAIS: Ximena Peña y Patricio Barriga; Movimiento AMIGO: Pedro José Freile y Bryron Solís; Juntos Podemos: Paúl Carrasco y Frank Vargas Anda; Pachakutik: Yaku Pérez y Virna Cedeño; Construye EC: Juan Fernando Velasco y Ana María Pesántez.



Para el doctor en Ciencias Políticas, Felipe Burbano de Lara, esto evidencia una crisis de representación política que vive el país. “La política está en un momento de desconexión con la sociedad, los precandidatos creen que basta llegar a la Presidencia para hacer milagros”, precisa.



En Centro Democrático Andrés Arauz está solo porque hasta el cierre de esta edición el Consejo Nacional Electoral solo registraba la aceptación de la precandidatura a la presidencia. Burbano de Lara cree que “la descalificación de Correa deja al correísmo muy débil, muestra un correísmo que no puede vivir sin Correa y que no hay figuras fuera de Correa. Entonces qué representa el señor Arauz sin Correa, no representa nada”.



Este jueves fenece el plazo para la formalización de alianzas entre partidos y movimientos políticos nacionales y provinciales, cuya inscripción no es presencial y se puede hacer de manera virtual.



Una de las pocas alianzas anunciadas es la del Partido Social Cristiano y el movimiento CREO, pero solo para la carrera a Carondelet, porque cada uno irá con sus propias fichas a las otras dignidades de elección popular.



Burbano de Lara puntualiza que "la centro derecha marca una diferencia de lo que ha ocurrido con las otras tendencias que mantienen su fragmentación, su dispersión”.



Dos binomios estarían en riesgo de no ser aceptados por el organismo electoral. Uno es Centro Democrático, pues el candidato a la vicepresidencia, el expresidente Correa, llegó en la pantalla de un dispositivo móvil, y el otro Pachakutik, pues Virna Cedeño no fue seleccionada como precandidata a la vicepresidencia en las elecciones primarias, como señala el reglamento. (I)