Zaria Galiano: “Populismo responsable de crisis y xenofobia”

Es ecuatoriana, pero tiene la ciudadanía italiana, por matrimonio. Zaria Galiano tiene 35 años, es contadora y estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad La Sapienza, en Roma. Ella, candidata a la Cámara de Diputados por el Poder del Pueblo e integrante del Comité de Inmigrantes de Italia, habló con EL TELÉGRAFO por teléfono sobre las elecciones en Italia.

Italia aparece dividida para las elecciones de este domingo. ¿Quién puede ganar?

Lo más probable es que nadie gane. Por un lado, tenemos a Silvio Berlusconi, líder de la derecha, de Forza Italia, que tiene 81 años y ha gobernado 20 años el país. Él no es candidato, pero su partido y sus aliados de derecha xenófoba, Lega Nord y Fratelli d’Italia, llegarían al 40% de la votación.

Por otro lado está el Movimiento 5 Stelle (M5S), que se define como una organización de ciudadanos ‘antídoto’. También está el Partido democrático, de la centroizquierda. Ambos tampoco llegarían a tener mayoría para ganar.



El Bel Paese es famoso porque sus gobiernos, nominados por el presidente de la nación, una figura representativa, no duran mucho.

Normalmente duran un año, no hay gobernabilidad. Este 4 de marzo, el Presidente hablará con la coalición que tenga más fuerza, que haya ganado más escaños en la Cámara de Diputados y de Senadores para nombrar al Primer Ministro. Si ninguna alianza gana, entonces habrá que conversar entre todos y conseguir un consenso para designar al representante más importante de Italia.



En el tema de la gobernabilidad, Ecuador se asemeja a Italia.

Lastimosamente es así. Ecuador en los años 90 cambió varias veces de Presidente. En Italia ocurrió lo mismo y han gobernado la derecha y el populismo, que han causado crisis económica y social, así como desempleo y xenofobia. El 10% de la población es migrante.



Usted es la única ecuatoriana candidata para la diputación.

Mi partido es nuevo, nació hace dos meses; somos desocupados, trabajadores, jueces, abogados. No nos sentimos representados por el poder político. No tenemos dinero para campaña electoral, por eso hablamos con gente en la calle. Aun así esperamos tener 10 diputados; propusimos la ciudadanía italiana para los nacidos en este país. (I) et