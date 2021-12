Youtuber YosStop salió de prisión

La youtuber mexicana YosStop salió de prisión, luego de permanecer cinco meses con prisión preventiva por un presunto delito de pornografía infantil. Un juez reclasificó la causa que se le imputa y así recuperó la libertad provisional.

Yoselinne Hoffman fue acusada en marzo de 2021 de adquirir, almacenar, reproducir y publicitar la grabación sexual a una menor de edad. Esto por un video en su canal oficial de Youtube en el que se refería al tema y criticaba los incidentes.

Sin embargo, la víctima le siguió una demanda y consiguió que el 29 de junio la ingresaran en un centro de reclusión. Tras varios meses de negociaciones entre ambas partes, los abogados de Hoffman consiguieron un acuerdo.

La denuncia fue modificada de pornografía infantil a discriminación y aceptó la reparación de los daños a la víctima. Entre ella está una donación del 5% de sus ingresos a asociaciones de víctimas, participar en capacitarse en temas de víctimas y compartir videos mensuales sobre el tema.

“Estoy muy agradecida con todos los que me apoyaron. Sí voy a dar entrevistas, pero no en este momento porque me urge llegar a mi casa”, escribió YosStop en su cuenta de Instagram.

La joven mexicana era una de las youtuber más influyentes de Latinoamérica, hasta que cerró su canal por este incidente legal. En su momento sumó 13 millones de suscriptores en las dos cuentas que poseía en la plataforma de videos.