Yailin denuncia que Anuel la golpeaba mientras estaba embarazada

Anuel AA no sale del ojo del huracán. Esta vez, la polémica gira en torno a declaraciones de Yailin, ex y madre de su pequeña hija, quien hizo serias acusaciones públicas en contra del reggetonero.

La gota que derramó el vaso fue la fotografía que subió el cantante de la pequeña Cattleya, de tan solo 3 meses de edad. Esta forma parte de un carrusel en Instagram en el que se aborda otra supuesta disputa, esta vez con Bad Bunny. Sin embargo, entre las imágenes se ve a la pequeña niña en una incubadora, aparentemente a pocas horas de nacer.

Esta acción generó rechazo por parte de los seguidores de ‘La Más Viral’, sus amigos, e incluso los mismos fans de Annuel. “Eres una rata. No es mi lugar, que Dios me perdone por este comentario, pero te pasaste subiendo esa foto sabiendo que Yailin no estaba lista”, escribió el rapero Tekashi 6ix9ine.

Pero este 6 de julio, la propia Yailin rompió el silencio e impactó a sus seguidores revelando que aparentemente fue víctima de violencia física a manos de Anuel.

"Yo sí me río si eres un narcisista. Dile al mundo que me golpeabas embarazada", escribió La Más Viral en una serie de historias de Instagram. "Nunca dije nada por mi niña. Pero nunca pensé que ibas a bajar así de bajo, pana".

Yailin agregó, "Deja de ponerte los papeles de buen padre, sigue y voy a subir los mensajes yo embarazada y cuando parí que necesito dinero para la renta, para pampers, para la niña, para la leche, para tuuuuu hija".

"Tú y tu gente me ignoraban", siguió. "Tú me dejaste sin un dólar. Te robaste el único dinero que yo tenía a mi nombre, la ropa mía, las prendas, me dejaste sin nada", dijo Yailin.

"Yo tengo todas las pruebas aquí, que hasta mi propia casa tuve que comprar ya que ni para eso serviste", aseguró. "Y no seguiré subiendo estados, ¡cuando tú quieras subimos todo! Para que se muera el diablo 4 veces".

Yailin cerró su denuncia adjuntando una foto de un golpe en su rostro, y agregó, haciendo referencia a la famosa frase de Anuel, "Real hasta la muerte".