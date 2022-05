WhatsApp ya no será compatible en algunos modelos antiguos de iPhone

A partir de octubre del 2022, la popular aplicación de mensajería WhatsApp planea dejar de funcionar en varias versiones iPhone. Según una publicación de la página Applesfera y el diario colombiano El Tiempo, la medida se toma debido a que resulta costoso mantener la plataforma en versiones muy antiguas de estos celulares.

Según información oficial, la red social, dejará de ser compatible con modelos de iPhone con sistema operativo de iOS 10 e iOS 11, por lo que los usuarios deberán tener sus dispositivos actualizados al iOS 12 para poder utilizar WhatsApp.

No obstante, los modelos de iPhone 5 de 2012, con procesador A6 y 1GB de RAM y el iPhone 5c de 2013, con procesador A6 y 1GB de RAM ya no contaran con la aplicación debido a que su sistema operativo no se podrá actualizar a iOS 12.

Cabe mencionar que esto no significa que estos modelos de celular dejen de funcionar, simplemente no serán compatibles con WhatsApp.

En la página oficial de esta compañía se informó que ya se empezó a notificar a los usuarios sobre esta nueva medida para que actualicen sus móviles a la última versión disponible.

