Wendy Guevara, ganadora de La Casa de los Famosos, obtuvo 18 millones de votos

El fin de semana terminó el ‘reallity’ La Casa de los Famosos México y Wendy Guevara, famosa influencer, resultó ganadora del programa con un apoyo masivo.

Según datos expuestos por Yahoo, Wendy Guevara recibió 18,2 millones de botos, un poco menos de la mitad del total que Televisa Univisión registró para que el público decidiera al ganador del programa.

Yahoo publicó que “Para poner en perspectiva la cantidad de votos obtenidos por la influencer, basta decir que en la elección presidencial de México en 2018 hubiera quedado en segundo lugar, sólo por debajo del presidente Andrés Manuel López Obrador; superando a los opositores Ricardo Anaya (PAN) y José Antonio Meade (PRI)”.

Otros usuarios criticaron el hecho de que millones de personas sigan enganchadas a formatos de televisión como éste, que explota la intimidad de las personas y hasta cierto punto no aporta con relevancia a los espectadores.

#WendyGuevara me cae súper bien, me parece buenísimo que haya ganado, ahora tiene todas las oportunidades para triunfar en la vida.



Pero, ¿18,000,000 de votos en un concurso de tv?



No mames, México, que pinche vergüenza me das.