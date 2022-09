Wanda Nara anunció su separación de Mauro Icardi

Luego de unos cuantos rumores desmentidos por ambas partes, Wanda Nara y Mauro Icardi se separaron después de ocho años de matrimonio y dos hijas en común, Francesca e Isabella. Fue la empresaria la que lo informó en la tarde del jueves 22 de septiembre del 2022, mediante un escueto comunicado en sus redes sociales.

“Me resulta muy doloroso vivir este momento, pero dada mi exposición y las cosas que están trascendiendo y las especulaciones mediáticas, es preferible que lo sepan por mí. No tengo más nada que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalle sobre esta separación. Por favor, pido puedan entender no solo por mí, también por nuestros hijos”, escribió acompañado de su firma: “Wanda”.

Además, la empresaria borró las fotos de su feed en las que aparecía el futbolista y solo pueden verse postales de sus diferentes emprendimientos profesionales y del día a día con sus hijos. Por su parte, Icardi todavía no se manifestó en redes y en su caso sí guarda imágenes junto a su esposa.

Esta pareja se formó luego que hace ocho años se produjera un escándalo, porque Nara era esposa de Maxi López, quien era compañero de la selección argentina de Icardi. Este, finalmente, se quedó con ella y la traición se volvió viral.