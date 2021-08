Video viral de mujeres que protestan contra talibanes no ocurrió en Afganistán

Un video que circula en Internet muestra a un grupo de mujeres vestidas de negro, con los rostros y las cabezas cubiertas, en una manifestación en contra de los talibanes. Erróneamente varios comentarios de redes sociales indicaron que el hecho ocurrió en Afganistán, pero el video fue grabado en Irán.

#Mundo

Decenas de mujeres protestaron contra los talibanes desde Qom, #Iran. Las mujeres coreaban y sostenían carteles con mensajes a favor de las mujeres afganas y en contra de la presencia talibán en el país. pic.twitter.com/FKn9se3TsU — TCS Noticias (@tcsnoticias) August 18, 2021

La grabación captó la manifestación que ocurrió el 16 de agosto en la ciudad iraní de Qom. En la movilización participaron numerosas mujeres afganas que protestaron contra la victoria de los talibanes en su país.

De hecho, en la grabación de la protesta se pueden distinguir varios bustos escultóricos sobre pedestales y cubiertos por urnas de cristal que adornar parte de la citada calle de Qom, así como otros elementos visuales coincidentes con esa localización.

Otro indicio de que las imágenes no fueron grabadas en Afganistán es el aspecto y la actitud de los peatones que se cruzan con las manifestantes durante la protesta. Sus vestimentas y su comportamiento contrastan con los hombres afganos, quienes generalmente no apoyan este tipo de iniciativas para criticar a la Sharía y se quejan de las mujeres que no la aceptan.

En Internet se difunde material no siempre contrastado y que en ocasiones genera confusión, pues el acceso a información real sobre la crisis afgana es complicado de obtener debido a las limitaciones.