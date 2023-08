Vacas se emocionan al ver por primera vez el pasto

En redes sociales se compartió un video que ha provocado asombro pero, sobre todo, ternura en internautas. Se trata de un grupo de vacas que ven por primera vez en seis meses el pasto y que su reacción se ha robado el corazón de las personas.

En las imágenes, de poco más de un minuto de duración, se puede observar como un estas vacas salen poco a poco de un granero y cómo reaccionan cuando sienten la hierba. Las primeras, algo desconfiadas, miran y en el momento menos esperado empiezan a saltar.

Todo esto ocurre mientras un grupo de personas, a los lados del lugar, miran sin poder ocultar su emoción ante tan emotiva imagen. Las vacas saltan, corren, juegan emocionadas ante lo que es su primera vez en este tipo de terrenos, en seis meses.

En la parte final del video se observa como un ternero sale corriendo y juega mientras el resto de animales brincan y comen de la hierba.

Cows see grass for the first time in 6 months pic.twitter.com/GyBPHKNbi4