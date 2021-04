Una tiktoker británica estuvo cerca de la muerte por una rara afección

Una aficionada a la red social sufrió una taquicardia supraventricular y su corazón llegó a latir hasta 230 pulsaciones por minuto.



La tiktoker británica, Rachel Boyle (@rachboylex) contó su experiencia de “morir”, tres veces, producto de una arritmia. Varios de sus seguidores le preguntaron cuáles fueron sus sensaciones mientras estaba “muerta”, Boyle aseguró que sintió como si “el alma salía de mi cuerpo”.



La usuaria de la red social dijo que su corazón llegó a latir hasta 230 pulsaciones por minuto. “Mi cuerpo no resistía, me desvanecía, como que se me nublaba todo y mi corazón se detuvo”, comentó.

“No hay ni una pizca de mentira en todo esto. Les juro que es realmente lo que me sucedió. Sentí que todo iba muy lento, como si el tiempo se moviera lentamente, como si estuviera yendo en cámara lenta hacia la luz”, aseguró Boyle. Además, afirmó que podía observarse a ella misma desde arriba, como si fuera alguien más.



Boyle comentó la experiencia vivida a sus familiares. Algunos le mencionaron que eso ocurrió por los efectos de los medicamentos y la “falta de oxígeno”, otros le dijeron que ella estaba loca, pese a haber tenido esta experiencia en tres oportunidades.



La mujer del Reino Unido cuenta con 75.4 mil de seguidores en TikTok, aseguró que los videos que ella hacer no tienen ningún tipo de riesgo y que lo que le pasó no tuvo nada que ver con hacer sus videos para la red social.