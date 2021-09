Una empresa pagará $ 1.300 por ver 13 películas de terror

Una empresa financiera está dispuesta a pagar 1.300 dólares a una personas para mire 13 películas de terror. El propósito es averiguar si el tamaño del presupuesto de una película influye en su impacto.

FinanceBuzz buscará una especie de analista de ritmo cardíaco de este tipo de filmes con esa maratón sobre las películas consideradas más terroríficas en la historia.

"En honor a la próxima temporada espeluznante, en FinanceBuzz nos morimos por saber si las películas de terror de alto presupuesto dan más sustos que las de bajo presupuesto", indica el comunicado, recogido por la cadena internacional CNN.

"Nos ayudarás a descubrir si el presupuesto de una película influye en lo aterradora que puede ser llevando un Fitbit para controlar tu ritmo cardíaco mientras te abres camino a través de la lista de 13 películas", agrega.

Saw, Amityville Horror, A Quiet Place, A Quiet Place Part 2, Candyman, Insidious, The Blair Witch Project, Sinister, Get Out, The Purge, Halloween (2018), Paranormal Activity y Annabelle son los filmes elegidos para verlos en octubre de este 2021.

La oferta solo aplica en Estados Unidos y es para mayores de 18 años.