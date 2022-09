Un tiburón en medio de un vecindario en Florida

El huracán Ian llegó al oeste de Florida este miércoles, 29 de septiembre de 2022, y alcanzó la categoría 4 con vientos de más de 240 km/h. Su paso provocó inundaciones calificadas de "catastróficas" en varias localidades.

A su paso también dejó cosas curiosas, por ejemplo, en el vecindario de Fort Myers tuvieron un visitante algo peculiar, un tiburón.

En un video compartido en redes sociales se puede apreciar como el animal terminó recorriendo las calles inundadas tras el paso del huracán.

El video ya supera las 11 millones de reproducciones en la red social Twitter.

@Gutfeldfox somehow a shark ended up in a Fort Myers neighborhood during Hurricane Ian.. ? pic.twitter.com/l3WbzgNQHj