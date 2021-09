Twitch cerró la cuenta de Ibai Llanos por incumplir las políticas

La red social Twitch eliminó temporalmente la cuenta del streamer español Ibai Llanos, después de que en una de sus transmisiones apareciera una imagen con contenido inapropiado. Ibai se tornó viral en el Ecuador hace días cuando mediante las redes sociales empezó a circular un video donde mencionaba que no sabía que significaba Liga de Quito y fue ahí cuando el cuadro albo le respondió al madridista con un poco de su historia, a la cual respondió que no había que armar un drama por no conocer a un equipo de fútbol y que incluso recibió amenazas por aquello.

Durante su en vivo mientras interactuaba con los internautas cuando jugaba TortillaLand empezó a compartir la pantalla para que todos vean su cuenta de twitter y ahí apareció un comentario dentro de una de sus publicaciones que contenía una foto del youtuber DJMario con un miembro.

En ese momento el streamer recogió algo del piso y no se percató que la imagen ya se mostró por lo que lo más pronto que pudo la sacó de la pantalla un poco asustada y tratando de disimular con todos sus seguidores, sin embargo fue demasiado tarde ya que las políticas estrictas de la aplicación generaron que se suspenda su canal que cuenta con siete millones de seguidores. Ahora Ibai debe apelar la sanción y buscar la manera de recuperar su plataforma.