Tuna Turner muere a los 83 años

La cantante Tina Turner murió a los 83 años tras una larga enfermedad. Así lo confirmó un comunicado oficial que detalla que sus últimos días los pasó en su casa de Küsnacht, una pequeña localidad de Suiza cercana a Zúrich.

La portavoz de la cantante dijo en el documento que, con la muerte de Tina Turner, el mundo pierde a una leyenda de la música y a un modelo a seguir”. En 2016, Tina fue diagnosticada con cáncer intestinal y recibió trasplante de riñón en 2017.

Turner es considerada la reina del Rock & Roll con grandes éxitos como “Proud Mary”, “Nutbush City Limits”, “River Deep, Mountain High “, además de su triunfo en los años 80 con los temas “What’s Love Got to Do with It”, “We Don’t Need Another Hero”.