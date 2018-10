Varios muertos tras terremoto y tsunami en la isla indonesia de Célebes

Varias personas murieron después de que un terremoto de magnitud 7,5 sacudiese este viernes 28 de septiembre, el norte de la isla indonesia de Célebes y provocase un tsunami que golpeó las ciudades de Palu y Donggala, a unos 80 kilómetros al sur del hipocentro.

El portavoz de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, indicó en un comunicado que el terremoto y el tsunami "causaron varias víctimas", sin especificar una cifra.

Por su parte, el director del centro de tsunamis y terremotos de la BMKG, Rahmat Triyono, dijo al medio local Kompas que las olas alcanzaron entre un metro y medio y dos metros.

I just opened my watsap grup and This Tsunami seen on Palu, Sulawesi. They recorded this in the top floor of the mall. Our friend's family confirmed this.. #PrayForDonggala Celebes Sulawesi Indonesia ? pic.twitter.com/vlTmDjCp3h