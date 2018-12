Momento en que tsunami irrumpió en pleno concierto en Indonesia

En las redes sociales se han difundido imágenes del momento en que el tsunami que azotó el sábado 22 de diciembre Indonesia, impacta contra un recinto donde se llevaba a cabo un concierto, arrasando al público y a los integrantes de la banda local de pop rock Seventeen.

"El agua arrasó el escenario, que estaba ubicado muy cerca del mar", dijo la agrupación en un comunicado citado por la agencia Reuters. El tsunami "arrastró a todos quienes se encontraban en el lugar. Hemos perdido a seres queridos, incluido nuestro bajista y gerente, mientras otros están desaparecidos", agregó.

NEW: Video shows a tsunami crashing into a venue in Indonesia where the band Seventeen was performing https://t.co/4P9zDCRkKC pic.twitter.com/q9RYOaPTt8