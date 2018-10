Una tortuga ninja de dos metros y hecha de lana sorprende en Dubái

Una tortuga ninja de dos metros y hecha con lana, obra del artista plástico colombiano-estadounidense Mateo Blanco, atrae desde hace una semana numerosas miradas en el centro comercial Wafi de Dubái, uno de los más importante de la ciudad de Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Las calles interiores del centro Wafi se encuentran tomadas por los objetos más icónicos de la colección Ripleys, un total de 75, entre ellos la obra "La tortuga" de Blanco, que ha permanecido en exhibición durante cuatro años en el Museo de Ripley's Myrtle Beach, de Carolina del Sur (Estados Unidos).

La obra tiene dos metros de altura, 91 kilogramos de peso y está confeccionada al cien por cien con lana. Incluso ha ganado un lugar en el libro "ImpossibleAmazing!" publicado por "Ripley's Believe It or Not!" en el año 2015.

La exposición que ahora ha llegado a Dubái, donde permanecerá abierta al público en Wafi hasta el 30 de noviembre, forma parte de la muestra itinerante de los museos Ripley's y es la primera vez que se exhibe en el país.

El director general de los restaurantes de Wafi, el español Mariano Andrés, dijo que la exposición ha despertado "un enorme interés y que ya ha sido visitada por más de 7.000 personas, entre las que hay numerosos turistas que se encuentran en Dubái, de los que un elevado porcentaje son chinos".

La cifra de visitantes se conoce con exactitud porque a cada uno de ellos Wafi entrega un mapa de localización de las figuras, dispuestas en 20 zonas, y un pasaporte que debe ser sellado cuando se finaliza el recorrido.

"Solo el viernes 14 de septiembre se sellaron más de 1.500 pasaportes", subrayó Andrés.

Añadió que cuando los visitantes recorren la muestra "se ve claramente que están sorprendidos" no solo con "La tortuga" sino con el resto de obras expuestas.

Con su presencia en Dubái, la obra del artista Mateo Blanco ya ha visitado los cinco continentes del planeta. (I)