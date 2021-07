Una tormenta eléctrica y una fuga de gas causaron el incendio en el Golfo de México

La estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) informó el lunes 5 de julio del 2021 que la fuga submarina registrada cerca de la plataforma petrolera fue provocada por una tormenta eléctrica y una fuga de gas.

En un comunicado, la empresa descartó que hubiera "daño ambiental" ya que no existió "derrame de crudo" y por "las acciones inmediatas para controlar el incendio".

"El 2 de julio se presentó una tormenta eléctrica" junto con "una fuga en el gasoducto de bombeo neumático de 12" lo que provocó que "el gas fuera de la tubería llegase del fondo del mar a la superficie y dadas las descargas eléctricas y fuertes lluvias, se produjo el incendio en la superficie del mar", explicó.

Asimismo, apuntó que "después de aproximadamente cinco horas, se logró extinguir el fuego en su totalidad" y que han iniciado un "programa de reparación definitiva" así como un análisis "para identificar la causa raíz de la fuga de gas".

Este mismo lunes, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la fuga fue "un accidente" y descartó "que se tratara de algo intencionado".

El incendio se produjo tras una explosión en un oleoducto submarino frente a las costas de Ciudad del Carmen, en el estado de Campeche, a unos 400 metros de la plataforma Ku Charly, el mayor campo de crudo -con una producción con 95.000 barriles al día, el 40% de toda la producción mexicana-.

