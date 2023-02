Top 10 series global para ver este fin de semana

En las últimas semanas, el Top 10 a nivel global de Netflix se había mantenido intacto con títulos como Ginny y Georgia y Merlina hasta la llegada de la primera parte de la cuarta temporada de You y los nuevos episodios de New Amsterdam (drama médico que se puede ver en Estados Unidos y algunos otros países del mundo). Conoce más acerca de las producciones que lideran el listado de series de habla no inglesa.

Joe Goldberg (Penn Badgley) está de vuelta, pero esta vez traslada su vida a Londres. Allí trabaja como un profesor universitario y todo marcha bien hasta que una nueva ola de crímenes afecta su entorno más cercano. En esta ciudad, él ha logrado hacer conexiones con personas adineradas de la clase alta, pero tendrá que descubrir quién está detrás de estos asesinatos y qué oculta la élite británica.

La primera parte de la temporada cuatro se estrenó el 9 de febrero y la siguiente se lanzará el 9 de marzo. Actualmente, la nueva entrega lidera en Netflix con 92 millones de horas vistas hasta la fecha, mientras que, la primera y tercera temporada también ocupan el ranking de lo más visto.

Ginny y Georgia

La continuación llegó a inicios de este año y sigue contando la travesía de Georgia (Brianne Howey), una madre joven, y Ginny (Antonia Gentry), su hija adolescente. En esta historia que involucra principalmente una relación de madre e hija, la comedia y el drama son ingredientes esenciales para emocionar al público. A su vez, se discuten temas como el racismo y el acoso escolar. La primera temporada también se encuentra en el Top 10 de Netflix.

Merlina

La serie creada por Tim Burton y protagonizada por Jenna Ortega no ha salido de la lista de series en inglés más vistas desde su estreno en noviembre de 2022. Lleva 12 semanas entre lo más visto de la plataforma y es uno de los títulos más vistos en su historia, se ubica solo por debajo de Stranger Things 4 (1,3 millones de horas vistas) con poco más de 1,2 millones de visualizaciones. Ante su enorme éxito, se confirmó que tendrá una segunda temporada.

New Amsterdam

Max Goodwin (Ryan Eggold) es un médico que ingresa al hospital público más antiguo de Estados Unidos a cambiar la forma de trabajo del actual equipo médico. Su propósito es acabar con la burocracia y las deficiencias de los servicios de salud que afectan a gran parte de la población. Es un gran reto, pero está dispuesto a cumplirlo y creará vínculos muy especiales en el camino como, por ejemplo, con la doctora Helen Sharpe (Freema Agyeman).

La serie se encuentra disponible para ver en Netflix de Estados Unidos y, a la fecha, su primera y cuarta entrega se posicionan dentro de la lista de series en inglés más vistas. En América Latina, este título se puede disfrutar a través de los servicios Prime Video y Star+.