Terror en las alturas: Un hombre abrió la puerta del avión en pleno vuelo

Momentos de verdadero terror vivieron los pasajeros del vuelo de Asiana Airlines, cuando un pasajero abrió la puerta en pleno vuelo, este 26 de mayo de 2023.

El avión se disponía al aterrizaje, a 237 kilómetros de Seúl (Corea del Sur) cuando la persona hizo esa maniobra.

Si bien nadie salió volando del avión, hubo casi una decena de personas que tuvieron problemas para respirar y se desmayaron.

La agencia de noticias surcoreana Yonhap informó que nueve pasajeros fueron hospitalizados.

El sujeto fue detenido y entregado a las autoridades. Según los medios coreanos, se enfrenta a una pena de hasta diez años de cárcel.

El sospechoso, añadió Yonhap, no tenía síntomas de haber consumido alguna sustancia sujeta a fiscalización, pero tampoco era posible mantener una larga conversación con él. Por eso, las autoridades no han determinado sus motivaciones.

South Korean authorities have detained a passenger after he opened a door of an Asiana Airlines plane shortly before the aircraft landed. Watch video here#Airplane #SouthKorea #DaeuguAirport pic.twitter.com/DjNMbPxJjy