Terremoto en Turquía y Siria deja al menos 1 300 fallecidos

Un terremoto de 7,8 grados de magnitud azotó a Turquía y Siria, durante la madrugada del 6 de febrero de 2023. Los reportes indican que miles de edificios se derrumbaron y Ankara, capital turca, emitió una alerta de ayuda internacional.

La actualización de información, hecha a las 6:00 (hora Ecuador), da cuenta de al menos 1 300 personas fallecidas, 912 en Turquía y 320 en Siria.

Un gran número de personas aún yace entre los escombros y eso podría aumentar el número de víctimas mortales del terremoto y también la cantidad de heridos.

En redes sociales circulan videos que recogen el momento exacto del fuerte sismo en dichas localidades.

Otros clips muestran la destrucción que provocó el terremoto en distintas localidades de Turquía y Siria.

Entire buildings collapsed in S. #Turkey the epicenter of 7.8 magnitude earthquake in last hour, that also sent shockwaves to Syria, Lebanon, Iraq, Israel, Palestine, Cyprus. We don’t know death toll yet.#earthquake #DEPREMOLDU #Turkey pic.twitter.com/WNIMIK2faQ