Terremoto causó la muerte de al menos 55 personas en Indonesia

Un terremoto de magnitud de 5,4 removió la tierra en la provincia de Java Occidental, en Indonesia, localidad en la que habitan al menos 50 millones de habitantes.

El terremoto deja, hasta el momento, 55 muertos y 700 heridos, según el jefe administrativo de la ciudad de Cianjur, Herman Suherman. "Las víctimas siguen llegando de muchas zonas. Alrededor de 700 personas resultaron heridas", declaró Suherman a la emisora Kompas TV.

Según el portal de noticias El Mundo, “El Servicio Geológico de Estados Unidos, que registra la actividad sísmica en todo el mundo, señaló el seísmo a las 13.21 horas (+7 GMT) y ubicó el hipocentro a 10 kilómetros de profundidad y el epicentro a 16,7 kilómetros de la localidad de Cianjur, con una población de unas 170.000 personas”.

De acuerdo con reportes de agencias internacionales de información, varios edificios de la ciudad de Yakarta fueron evacuados y los testigos declararon que sintieron tambalearse a las estructuras y vieron moverse los muebles antes de salir de las construcciones.

Suherman declaró que el movimiento sísmico causó el cierre de muchas vías y carreteras y también de estaciones de distribución de energía lo que provocó cortes de electricidad e incomunicación entre localidades.

#Earthquake (#gempa) possibly felt 49 sec ago in #Indonesia. Felt it? Tell us via:

?https://t.co/LBaVNdVFgz

?https://t.co/AXvOM7qtuH

?https://t.co/wPtMW5w1CT

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/NKVXnD4mJG