Teléfono que aparece en ´El Juego del Calamar´ es real y recibe miles de llamadas de fanáticos

La popular serie de Netflix, ´El Juego del Calamar´, se convirtió en un fenómeno mundial al convertirse en una de las producciones más vistas de la plataforma y los fanáticos no tardaron en analizar cada detalle de sus nueve episodios.

En la ficción, los participantes del juego reciben una tarjeta que tiene impreso un número de teléfono. Para hacer la serie lo más real posible, los productores colocaron un número de teléfono real. El problema es que los seguidores de la serie decidieron llamar a este contacto y el propietario de la línea, un hombre de 40 años, recibió una cantidad desbordante de llamadas.

"Desde el estreno de El juego del calamar, he recibido llamadas incesantes, las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana", explicó el dueño el número de teléfono para el medio coreano Money Today.

"Lo he usado durante los últimos diez años, me da muchísima pena. He tenido que borrar más de 4.000 números que me han intentado contactar. Son tantas las llamadas que me quedo sin batería. Al principio no entendía lo que sucedía, pero un amigo me dijo que mi teléfono aparecía en la serie y ahí lo entendí todo", indicó.

Los creadores de la serie estaban seguros que no generarían molestias para nadie puesto que los tres primeros dígitos fueron eliminados. Pero muchas personas, al hacer llamadas locales, no tienen que ponerlos, sobre todo si el número existe.

“Lamentamos mucho no haber comprobado eso en detalle. Sé que el equipo de producción está trabajando para compensar adecuadamente al afectado. Vamos a hacernos responsables de ello", declaró Hwang Dong-hyuk, creador de la serie.

De momento el dueño del número de teléfono rechazó una compensación de un millón de won (842 dólares) por las molestias. Según Reuters, después de eso, han ofrecido cinco millones de wones (4.178 dólares) que se desconoce si aceptó o no.

Para intentar resolver el problema y aliviar las molestias al dueño del número de teléfono, Netflix Corea anunció que lo editará de forma digital de la serie. También está pidiendo a las personas que vean El juego del calamar que por favor dejen de llamar.

Cuenta bancaria real

Un incidente similar ocurrió con la cuenta bancaria que aparece en la serie. Según declaró el director de la serie, esta cuenta pertenecería a uno de los productores de la serie, que estuvo de acuerdo en permitir que se utilice para darle mayor veracidad. Pero poco tiempo pasó para que los fanáticos empezaran a ingresar dinero en la cuenta.

“Me dijeron que el productor ha estado recibiendo depósitos de personajes que han visto la serie, Para evitar que se produzcan más movimientos de este estilo, el equipo de producción decidió cerrar la cuenta y así evitar problemas en el futuro”, declaró el creador de la ficción, Hwang, en entrevista con EpicStream.