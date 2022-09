¿Cómo queda la línea de sucesión, tras la muerte de la reina Isabel II?

Carlos asumirá como Rey de Gran Bretaña e Irlanda de Norte, tras el fallecimiento de su madre, la reina Isabel II. La monarquía establece una línea sucesoria entre los primogénitos, por lo que el inmediato sucesor del Rey Carlos III será su primer hijo, el Príncipe William.

El actual monarca ya designó a su primogénito como sucesor y este tendrá que apoyarlo desde ahora en las labores y compromisos reales. William mantenía hasta el fallecimiento de su abuela labores de protocolo junto a su actividad caritativa y en asociaciones de la corona británica.

El reinado de William pasará a su primer hijo George, nacido en 2013, tras su matrimonio con Kate Middleton. Él es actualmente el segundo en la línea de sucesión al trono, por detrás de su padre.

La tercera en la línea de sucesión a la corona británica es la princesa Charlotte. Es la segunda hija de William y nació en 2015.

El cuarto en la lista es Louis, tercer hijo de William y Kate Middleton. Él nació en 2018.

A pesar de que no cuenta con funciones reales, Harry, segundo hijo del rey Carlos III y hermano de William aún se contempla como quinto en la línea de sucesión. Harry renunció a sus deberes reales en enero de 2020 para asumir una vida como civil y actualmente no tiene funciones ni sustento económico de la corona británica. Sus hijos Archie y Lilibet, engendrados con su esposa Megan Markle, también tienen este derecho como séptimos y octavos en la línea, aunque no forman parte de la realeza.

