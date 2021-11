Sony prepara una nueva trilogía de Spider-Man

Amy Pascal, jefa de la división de cine de Sony Pictures Entertainment, dijo este lunes 29 de noviembre que Spider-Man: No Way Home no será el fin del arácnido en el Universo de Marvel (MCU) y ya se piensa en una nueva con Tom Holland como protagonista.

Estas declaraciones las dio a conocer en el portal Fandango a poco tiempo del preestreno de la última película de que provocó el colapso del sistema online de los cines y largas filas.

Pasacal dijo, “Esta no es la última película que vamos a hacer con Marvel”.

“Nos estamos preparando para hacer la próxima película de Spider-Man con Tom Holland y Marvel, simplemente no es parte de… estamos pensando en esto como tres películas, y ahora vamos a pasar a las siguientes tres. Esta no es la última de nuestras películas de MCU”

Esto se da a conocer después de una semana de las expresiones de Tom Holland que ponían en duda su papel dentro del MCU.

