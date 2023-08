Sonda de La India captó nuevas imágenes de La Luna

La Organización de Investigación Espacial de la India (ISRO, por sus siglas en inglés) compartió más fotografías, que fueron captadas por el módulo lunar Chandrayaan-3, durante su viaje hacia la Luna.

ISRO explicó que las imágenes fueron captadas a 70 kilómetros sobre la superficie lunar, y en las fotografías se pueden ver arias zonas en las que impactaron asteroides y que se encuentran en la cara visible del satélite.

Además publicaron un video que proyecta una vista más cercana de la superficie de la Luna y que muestra coincidencias con un mapa lunar cargado en la computadora a bordo de la sonda.

