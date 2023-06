Solange Dekker se corona en Tailandia Miss International Queen como la transexual más bella

Solange Dekker fue coronada ganadora en el concurso Miss Internacional Queen 2023, certamen de belleza de transexuales, que se celebró en la localidad tailandesa de Pattaya.

La ganadora es originaria de Países Bajos y el podio del certamen lo cerraron La singapurense Qatrisha Zairyah Kamsir y la estadounidense Melony Munro. El resto de finalistas fueron Ivanna Cazares de México, Arisara Kankla de Tailandia y la filipina Lars Pacheco.

What a night in #Pattaya, Thailand! Congratulations to Solange Dekker from Netherlands who was crowned Miss International Queen 2023 (#MIQ2023) ahead of some incredibly tough opposition. #TeamNetherlands Many more pictures already uploaded and hundreds more to come here:… pic.twitter.com/9fjWNaHv8w