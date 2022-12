Sismo de magnitud 6,4 se registró en la costa de California

EUROPA PRESS. Un sismo de magnitud 6,4 en la escala de Richter sacudió este martes 20 de diciembre de 2022 la costa de California, según las instituciones oficiales. Se descartó la activación de la alerta por amenaza de tsunami en la zona.

El epicentro se situó a unos 12 kilómetros de la localidad de Ferndale, según el Instituto Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), que identifica el origen del seísmo a algo más de 16 kilómetros de profundidad.

Las autoridades no han aclarado los posibles efectos de los temblores, aunque el portal 'poweroutage.us' ha informado de que más de 50.000 clientes se han quedado sin luz en el condado de Humboldt. Además, en una evaluación preliminar, el USGS dijo que había baja probabilidad de víctimas, pero que era posible que se produjeran algunos daños.

Tras el sismo, una docena de réplicas se han registrado en el área que se encuentra a unos 400 kilómetros al noroeste de San Francisco.

A magnitude 6.4 earthquake struck near Ferndale, CA at 2:34 this morning, Dec 20 2022. Shaking was damaging near epicenter and widely felt in NorCal. @USGS_ShakeAlert issued alerts to cell phones throughout the region. Smaller aftershocks should be expected in the coming days. ? https://t.co/acitHmaVUD