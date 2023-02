Dos niñas fueron rescatadas tras permanecer un día bajo los escombros en Siria

Dos menores de edad fueron rescatadas por las autoridades en el norte de Siria, tras permanecer más de un día bajo los escombros producto del terremoto de 7,8 grados registrado en el centro de la vecina Turquía.

El rescate de las niñas ha abierto la esperanza de encontrar sobrevivientes después del sismo, que hasta el momento ha dejado más de 3000 fallecidos en los dos países.

En un video colgado en las redes sociales se observaba a los niños protegiéndose mientras le decían a un rescatista que "serían sus esclavos" si los sacaba de ese lugar. El conmovedor relato se hizo viral a través de las redes sociales.

El rescate se complicó debido a que los dos niños estaban abajo de una pared derrumbada. Durante la mañana de este martes 7 de febrero de 2023, las dos menores fueron salvadas y entregadas a sus familiares, a través de un conmovedor video en el que las personas aplauden y elogian a los involucrados en la labor.

Las condiciones climáticas, debido al invierno, han dificultado las tareas de rescate y el apoyo humanitario a las personas que perdieron sus posesiones.

The joy of civil defense personnel and civilians while extracting two alive girls from the rubble of their destroyed house in northern #Syria

??❤️‍?#زلزال #هزة_أرضية#earthquake pic.twitter.com/9TbiflpwSp