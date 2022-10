Silvester Stallone explotó de ira por una posible película sobre la vida de Ivan Drago

Sylvester Stallone no solo es conocido por 'Rambo', sino también por 'Rocky'. Al actor no le hizo mucha gracia el próximo 'spin off' de la franquicia del boxeador, por lo que explotó en redes sociales.

El jueves 28 de julio del 2022, 'The Wrap' reportó que el guionista Robert Lawton escribirá 'Drago', una película ambientada en el universo de 'Rocky' que contará la historia tanto de Ivan Drago como de su hijo Viktor. En 'Rocky IV', Drago era un poderoso boxeador de la Unión Soviética a quien se enfrentó en uno de los duelos más emocionantes de toda la saga. Al parecer, se planea su propia historia derivada, algo que no hizo muy feliz a Stallone. El 30 de julio, Sylvester Stallone compartió en una publicación en su cuenta oficial de Instagram (la cual fue eliminada) su decepción acerca del nuevo proyecto de Iván Drago. Si bien la estrella no menciona a nadie por su nombre, sí hace referencia a un “productor de 94 años”, una descripción que podría apuntar a Irwin Winkler, quien en realidad tiene 91 y estuvo a cargo de las películas de 'Creed'. “Otra noticia rompecorazones, acabo de descubrir esto. Una vez más, este patético productor de 94 años y sus hijos buitres inútiles y tontos, Charles y David, están limpiando los huesos de otro personaje maravilloso que creé sin siquiera decírmelo. Pido disculpas a los fans, nunca quise que los personajes de Rocky fueran explotados por estos parásitos”, publicó en su cuenta de Instagram. En cuanto a Dolph Lundgren, el actor que le dio vida a Drago en la película de 1985 y que supuestamente sería la estrella del nuevo proyecto, Stallone solo dijo que no tenía nada más que respeto hacia su verdadero amigo. El domingo 31 de julio, Stallone arremetió de nuevo contra la película derivada de Rocky en una publicación (también eliminada) en donde mostraba una caricatura de Irwin Winkley chupando la sangre de Rocky Balboa como si fuera un vampiro. En el mensaje de la imagen el actor fue más directo, incluso mencionando el nombre del productor. “¡Después de que Irwin Winkler y su familia dejen a Rocky seco! Se presume que es el productor más odiado, sin talento y decrépito de Hollywood y sus cobardes hijos han encontrado su próxima comida... ¿Drago?”, aseguró.