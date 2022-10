¿Seguirá Cartoon Network al aire en la 'pantalla chica'?

Cartoon Network, el canal infantil estadounidense que ha creado numerosas y reconocidas series de animación recientemente celebraba sus 30 años de existencia; sin embargo, su futuro parece incierto.



Desde hace varios días circula en redes sociales una imagen que se hizo popular en la que aseguran que el canal se cerrará después de 30 años para crear contenido digital y se fusionará con Warner Bros.

Esta información parece tener algo de cierto y algo de falso. Si bien la fusión de Cartoon Network y Warner Bros. Animation es algo que ya muchos dan por sentado, el canal no cerrará y esto fue confirmado por su cuenta oficial en Twitter.



"Ustedes, no estamos muertos, solo estamos cumpliendo 30 años. Para nuestros fanáticos: no nos vamos a ninguna parte. Hemos sido y siempre seremos su hogar para los queridos e innovadores dibujos animados. ¡Muy pronto!", dice el tuit hecho por el canal infantil.

Sin embargo, el medio estadounidense 'Collider', especialista en temas de cine y televisión, informó hace unos días que la fusión entre los estudios Warner Bros. Animation y Cartoon Network sí se llevará a cabo.

"El anuncio se hizo el martes, que se informó a través de un memorando de toda la compañía del presidente Channing Dungey y reveló al personal que Warner Bros. Animation (WBA) y Cartoon Network Studios (CNS) se fusionarán para consolidar su división de animación, con Warner Bros. citando este movimiento como un 'reajuste estratégico' de la compañía. Si bien los dos estudios de animación se convertirán en uno, conservarán sus etiquetas", escribió el medio citado.



Aunque ninguna compañía ha hecho pública la noticia, parece que en las redes sociales se malinterpretó la fusión de ambos estudios, pero todo parece indicar que Cartoon Network, como el canal de televisión que conocemos, seguirá al aire por más tiempo.