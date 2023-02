Se filtran frases de la nueva canción de Shakira y Karol G dónde vuelva a hablar de Piqué

Shakira continúa dando de qué hablar con cada lanzamiento que hace de su música. Es que la cantante barranquileña arrasó con éxito en sus últimas canciones dedicadas a su ex, el futbolista Gerald Piqué. La colombiana busca repetir el éxito que tuvo con su tema junto a Bizarrap pero acompañada esta vez de Karol G.

El lanzamiento de esta canción será este viernes 24 de febrero. Se sabe que el tema se llamará "TQG" siglas de la frase "Te quedó grande" y formará parte del disco de la bichota 'Mañana será bonito'. En una entrevista dada por Karol G para The New York Times, comentó que al mostrarle la letra a Shakira ella le dijo "Oh Dios mío, gracias, los versos reflejan perfectamente como me siento ahora".

"TQG" de Karol G y Shakira tendrá una duración aproximada de 3:17min, dónde será una balada con reggaeton, el vídeo estaría lleno de color y ambas harán una coreografía. pic.twitter.com/RTKFRhEXK7 — ?? FCGPOWER COLOMBIA ?? (@FcGPowerCol) February 14, 2023

Además, ha declarado sentirse muy contenta con el resultado, pero ha admitido que fue muy duro trabajar con Shakira debido a que es una gran profesional con un grado muy alto de perfeccionismo, lo que les llevó a trabajar en intensas y largas jornadas de grabación de hasta 16 horas por día.

Una de las frases divulgadas dice: "Al menos conmigo, yo te mantenía bonito". El pasado 10 de febrero, Karol G anunció a través de su cuenta de Instagram la que sería la portada de su nuevo disco: Mañana Será Bonito. Dicho álbum saldrá a la venta el próximo 24 de febrero y según reveló la artista, contará con un tema junto a Shakira: TQG.