Satélite espía ruso es confundido con bola de fuego

Más de 150 reportes llegaron a la Sociedad Americana de Meteoros por una supuesta bola de fuego que se estrelló en la Tierra. El fenómeno natural fue observado entre los estados de Tenessee y Michigan, en Estados Unidos.

La bola de fuego surcó por los aires en la madrugada del miércoles 20 de octubre de 2021. Las autoridades desconocían su origen ni su posible impacto. Algunos observadores utilizaron telescopios para tratar de identificar al objeto volador.

Sin embargo, la incertidumbre sobre un meteoro no planificado en la atmósfera quedó disipada cuando se confirmó que el objeto en el firmamento era un satélite. Pero no cualquiera, sino el satélite espía ruso Kosmos 2551.

La bola de fuego era en realidad un satélite fallido que se salió de su órbita desde el 9 de septiembre y estaba previsto que cayera en el planeta en esta semana. Curiosamente, su destino fue territorio estadounidense.

The fireball network confirms that the event seen in Michigan was at 0443 UTC (1243EDT) which is the exact predicted time Kosmos-2551 passed over the region, and within the reentry time uncertainty window given by Space Force. So I conclude that the ID with Kosmos-2551 is solid https://t.co/o5rfiNEEzm