Samantha Jones se suma a la serie ‘And Just Like That’

¡Grandes noticias para los fans! Kim Cattral, quien interpretó a la legendaria Samantha Jones en la serie Sex and the City, participará en la secuela And Just Like That. Aunque la actriz prefirió no repetir su papel en la primera temporada de la serie, un representante de HBO Max confirmó que sí estará en la segunda.

El regreso de Samantha se confirma a menos de un mes del estreno de la segunda temporada. En esta, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis deberán resolver otros problemas amorosos.

Sin embargo, no todo es felicidad. Según informes, la actriz de 66 años solamente aparecerá en una escena. Además, se conoce que filmó su cameo el pasado 22 de marzo sin interactuar con el resto del elenco. Esto ahonda los rumores sobre la mala relación que existe entre Parker y Cattrall.

Durante años, Cattrall ha expresado su indiferencia por regresar a la franquicia. "Es una gran sabiduría saber cuándo es suficiente", le dijo a Variety en mayo de 2022. "Tampoco quería comprometer lo que el programa era para mí. El camino a seguir parecía claro".

Aunque Kim Cattral no participó en el reboot, su personaje, Samantha Jones, sí estuvo presente durante los 10 episodios. Ella y Carrie intercambiaron mensajes de forma esporádica. Y se dejó claro que ambas estaban distanciadas.