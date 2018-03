Salvador Nasralla condiciona diálogo con el Gobierno hondureño

"Yo no me estoy metiendo a un diálogo, estoy viendo si hay un terreno en el cual se puede llegar a un diálogo que sea vinculante, sino hay terreno para hacer un diálogo vinculante no hay diálogo", afirmó Nasralla a periodistas antes de salir del país para efectuar un viaje privado, cuyo destino no precisó, acompañado de su familia.



Esta semana, representantes del Gobierno de Hernández y la Alianza de Oposición contra la Dictadura se reunieron en Tegucigalpa en la fase inicial de un eventual proceso de diálogo en el país, que vive una crisis política derivada de la denuncia de fraude en las elecciones.



Nasralla, quien fue candidato presidencial de la Alianza de Oposición Contra la Dictadura en los comicios generales del 26 de noviembre pasado, en las que el gobernante fue reelegido, indicó que el proceso aún es exploratorio porque no hay confianza hacia el oficialismo.



Enfatizó que, hasta ahora, las reuniones que hubo en Tegucigalpa, bajo la orientación del coordinador permanente de la ONU en Honduras (ONU), Igor Garafulic, han sido preparatorias.



"Son mesas preparatorias, exploratorias y el tema por el cual vamos a ir a un diálogo, si acaso es vinculante, es el tema del fraude electoral", señaló al tiempo de insistir en que no habrá negociación hasta que se acuerden las condiciones propuestas.



Según Nasralla, -que no reconoce los resultados de las elecciones de noviembre, aduciendo que hubo un fraude electoral-, la oposición presentó una agenda y no se saldrá de ella ya que, afirmó, representa las aspiraciones de los hondureños.



Enfatizó que tres representantes de la Alianza de Oposición asistirán a la tercera reunión, que está prevista para el domingo, pero advirtió que si el gobernante Partido Nacional no acepta enviar un decreto al Congreso Nacional para que lo acordado por las partes "sea vinculante" no habrá diálogo.



Señaló que no se está retirando de la política ni "desmarcándose" del coordinador general de la Alianza de Oposición, el expresidente hondureño Manuel Zelaya, pero cree que "si existe la oportunidad de un diálogo vinculante sobre el tema del fraude electoral" no la va a "despreciar".



Nasralla hizo referencia a un mensaje de Manuel Zelaya (expresidente derrocado en junio de 2009) en Twitter, en el que el exgobernante señala que Nasralla "ahora confía en el diálogo" convocado por el Gobierno hondureño "a sabiendas que lo engañó: OEA, (Luis) Almagro, la Unión Europea, el Tribunal Supremo Electoral y los EE.UU.".



Zelaya se preguntó en el mismo mensaje: ¿Será que ahora JOH (Juan Orlando Hernández) juega limpio y entregará gentilmente el poder en ese diálogo?, pago por ver".

El excandidato presidencial asegura que él fue quien ganó las elecciones hondureñas y, por ello, desde el 29 de noviembre hizo un llamamiento a sus seguidores a protestar en las calles.



Además, pidió la liberación de "presos políticos" y una investigación para identificar a los presuntos responsables de al menos 23 muertes, según un informe publicado el lunes por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos, registradas durante las protestas surgidas tras las elecciones en el país. (I)