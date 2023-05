Roger Waters causó polémica por su vestimenta en un concierto en Alemania

Roger Waters, exintegrante de Pink Floyd que cantará en Quito próximamente, está envuelto en una polémica e investigación por, presuntamente, incitar al odio y “hacer apología al gobierno nazi”.

Es que esta semana, Waters dio un concierto en Alemania y durante el show se presentó con indumentaria muy parecida a las que utilizaban los agentes de la policía nazi, durante el régimen liderado por Hitler en Alemania y otras zonas de Europa.

Según el portal de noticias, “En grabaciones del espectáculo, que se han viralizado en redes sociales, se observa al artista británico usar una chaqueta larga negra, guantes negros y un brazalete rojo con martillos cruzados en lugar de esvásticas. Además, simuló disparar un arma falsa, mientras que alrededor del lugar se distinguían emblemas con martillos cruzados”.

Here is video footage of Roger Waters dressed in facist SS Nazi garb, shooting the machine gun at the show: pic.twitter.com/J3Nkz17Dme